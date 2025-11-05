Afrique: CAN Féminine 2026 - Les Éléphantes qualifiées par repêchage

La Confédération africaine de football (Caf) élargit la Coupe d'Afrique des Nations des femmes (Can féminine) à 16 équipes. Cela a ainsi offert la possibilité à la Côte d'Ivoire de se qualifier.

Les Eléphantes son donc qualifiées puisqu'ayant été repêchée grâce à leur rang au classement FIFA (Fédération internationale de football association). Les Éléphantes participeront finalement à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2026. Éliminées aux tirs au but par le Sénégal (0-0, 0-0, tab 4-5) lors du dernier tour qualificatif, les Ivoiriennes avaient tout de même quitté la compétition la tête haute. Leur détermination vient d'être récompensée : le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) a décidé d'élargir la CAN Féminine de 12 à 16 équipes, ouvrant la voie à un repêchage inédit fondé sur le classement mondial féminin de la Fifa.

Ainsi, la Côte d'Ivoire (71e au classement FIFA) rejoint le Cameroun (66e), le Mali (79e) et l'Égypte (95e) parmi les quatre nations repêchées. Une qualification symbolique du progrès constant du football féminin ivoirien, saluée par le président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) et son comité exécutif, qui ont félicité joueuses, encadreurs et partenaires pour leur engagement.

Les Éléphantes ont joué leur dernière CAN en 2014, qui s'est tenue en Namibie où elles ont terminé en bronze.

Cette "qualification" inattendue redonne souffle et ambition à une équipe déterminée à écrire une belle page de son histoire lors de la 14e édition de la CAN féminine, qui se jouera en mars 2026 au Maroc.