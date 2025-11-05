Cote d'Ivoire: Octobre Rose 2025 - 'NSIA Participations' soutient le service de cancérologie du CHU de Treichville

4 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Dans le cadre de la clôture de ses activités d'Octobre Rose, mois mondial de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, NSIA Participations, holding du Groupe Financier NSIA, a posé un acte fort de solidarité en faveur du Service de cancérologie du CHU de Treichville.

L'entreprise a offert un important don de matériel médical d'une valeur de plus de 4 millions de FCFA, témoignant ainsi de son engagement constant en matière de santé publique.

La cérémonie officielle de remise s'est tenue à la salle de conférence du CHU de Treichville, en présence du Professeur Innocent Adoubi, Directeur du Programme national de lutte contre le cancer et Chef du Service de cancérologie du CHU, du Professeur Moctar Touré, Chef de service adjoint, et du Professeur Narcisse Boua, Directeur médical et scientifique du centre.

La délégation de NSIA, conduite par Mme Mansan Dominique Éhilé Diagou, Directeur Général Adjoint du Groupe NSIA, comprenait également Mme Nadège Touré Seka, Directeur Général de NSIA Vie Assurances Côte d'Ivoire, M. Magloire Dochamou, Directeur Général de NSIA Assurances Vie Côte d'Ivoire, le Dr Morisson Wognin, Médecin du travail, ainsi que plusieurs collaborateurs du groupe, mobilisés autour du thème #LeDépistageNotreCombat.

« Ce geste traduit la volonté du Groupe NSIA de contribuer de manière concrète à l'amélioration des conditions de prise en charge des patients atteints de cancer et de soutenir le personnel soignant dans leur mission », a déclaré Mme Éhilé Diagou, lors de son allocution.

Le don comprend du matériel de soins et de diagnostic, du matériel de perfusion, de nutrition et d'injection, du matériel de stérilisation, ainsi que du mobilier d'hospitalisation, destinés à renforcer les capacités opérationnelles du service de cancérologie.

À travers cette action, NSIA Participations réaffirme sa vocation de groupe utile, engagé et solidaire, au service de la vie et des communautés. Depuis sa création en 1995, le Groupe NSIA, présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est imposé comme un acteur majeur de la banque et de l'assurance, comptant plus de 3 000 collaborateurs au service du développement du continent.

