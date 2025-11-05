Cote d'Ivoire: Réélection d'Alassane Ouattara - Les félicitations de l'Arabie Saoudite à travers un message fort d'amitié

Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a confirmé, ce mardi 4 octobre 2025, la réélection d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire.

À l'occasion de cette, le Royaume d'Arabie Saoudite a adressé un message empreint de fraternité et de respect au chef de l'État ivoirien. Dans des télégrammes distincts, Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées, et Son Altesse Royale le Prince héritier et Premier ministre Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud ont tenu à féliciter chaleureusement le Président Ouattara pour ce nouveau mandat présidentiel.

Dans son message, Sa Majesté le Roi Salman a exprimé ses vives félicitations et ses voeux de plein succès au Président Ouattara, tout en adressant ses souhaits de progrès et de prospérité au peuple ivoirien. Le souverain saoudien a également salué l'excellence des relations fraternelles qui unissent la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite, deux nations liées par une amitié sincère et une coopération croissante. Il a souligné la volonté commune de consolider ces liens dans tous les domaines, notamment politique, économique et culturel.

De son côté, le Prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud a réitéré les félicitations du Royaume à l'endroit du Président ivoirien. Il a exprimé ses voeux les plus sincères de réussite pour ce nouveau mandat, souhaitant que la Côte d'Ivoire poursuive sur la voie du développement, de la stabilité et de la prospérité. Le Prince héritier a également insisté sur la nécessité de renforcer davantage la coopération bilatérale, dans l'esprit de solidarité et de partenariat stratégique qui caractérise les relations entre les deux pays.

Ces messages de félicitations, émanant des plus hautes autorités saoudiennes, traduisent non seulement la reconnaissance du leadership du Président Alassane Ouattara, mais aussi la solidité des rapports diplomatiques entre Abidjan et Riyad. Ils ouvrent la voie à une collaboration encore plus étroite, fondée sur la confiance mutuelle et la poursuite d'objectifs communs pour le bien-être des deux peuples.

Le Ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, relayant ces messages le 4 novembre 2025, a réaffirmé l'engagement du Royaume à oeuvrer aux côtés de la Côte d'Ivoire pour un avenir de paix, de progrès et de prospérité partagée.