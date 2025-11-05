Sénégal: Ziguinchor - Les femmes leaders, la révolution silencieuse

4 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Gaustin Diatta

À Ziguinchor, la participation féminine dans la conduite des politiques publiques s'affirme pas à pas. Grâce à un partenariat entre l'organisation « Usoforal » et la mairie, un projet dédié à l'accès des femmes aux instances décisionnelles est en train de faire bouger les lignes.

Réunis lundi 3 novembre, au centre Écaf, dans la commune de Ziguinchor, pour le deuxième comité de pilotage, élus municipaux, représentants des quartiers et acteurs associatifs ont pu mesurer les résultats obtenus depuis le lancement du programme. Les formations offertes ont marqué un tournant dans la manière dont les femmes élues prennent la parole et défendent leurs idées. Budget communal, gouvernance locale, communication, plaidoyer : les thèmes abordés ont permis de doper leurs compétences et leur présence dans l'espace public. Pour Marianne Patricia Mandiang, responsable du projet, l'impact est déjà visible. Les femmes s'expriment avec plus d'assurance en conseil municipal, posent des questions de fond et confrontent les arguments avec une maîtrise grandissante, notamment sur les enjeux financiers.

Au sein de l'équipe municipale, la cinquième adjointe au maire, Fatma Niang, se réjouit de cette évolution. Elle met en avant l'opérationnalisation d'un comité communal composé de 70 personnes, chargé de relayer dans les quartiers une mobilisation citoyenne renforcée. L'ambition affichée est d'inciter davantage de femmes à s'impliquer dans les partis politiques et à se lancer dans la conquête de postes stratégiques.

Au-delà des actions de terrain, cette initiative contribue à déconstruire les préjugés liés au genre encore bien ancrés dans la société locale. À Ziguinchor, la gouvernance s'ouvre et se réinvente, avec une conviction forte : le développement ne peut se faire sans les femmes, ni sans leur pouvoir de décision.

