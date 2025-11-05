Sénégal: Des Bajenu Gox formées à la prévention précoce de l'extrémisme violent aux frontières sénégalo-maliennes

4 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'ONG Partners West Africa-Sénégal (PWA-S) a lancé une série d'ateliers de formation à l'intention des Bajenu Gox et d'autres femmes leaders communautaires, dans le cadre du projet « Taagaat Bajenu Gox yi nguir sunu Karangué » (« Renforcer les marraines pour notre sécurité »).

Financé par l'ambassade des États-Unis, ce programme vise à renforcer les capacités des femmes dans la prévention et la détection précoce des signes de radicalisation dans les zones frontalières entre le Sénégal et le Mali, ainsi qu'avec la Mauritanie et la Guinée.

Les sessions, prévues du 28 octobre au 19 novembre 2025 dans les départements de Kédougou, Saraya, Tambacounda et Bakel, permettront aux participantes d'acquérir des compétences en matière de veille communautaire, de mécanismes d'alerte et de sécurité collaborative. Pour la première fois, des femmes leaders du Guidimakha (Mauritanie) prendront part à la session de Bakel, marquant ainsi une étape importante dans la coopération transfrontalière féminine pour la paix et la cohésion sociale.

