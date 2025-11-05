Sénégal: Gouvernance sanitaire et financement public - Dakar se voit en modèle régional

Dakar — Le Sénégal aspire à devenir un modèle régional en matière de gouvernance sanitaire et de gestion des financements publics, a soutenu mardi à Dakar le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy.

"Le Sénégal aspire à devenir un modèle régional en matière de gouvernance sanitaire et de gestion des financements publics", a déclaré le docteur Sy au cours de la réunion de haut niveau sur l'alignement des financements du Fonds mondial aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques.

"En conjuguant nos efforts, en partageant nos expériences et en renforçant nos partenariats, nous pourrons construire un système de santé africain plus fort, plus juste et plus transparent", a déclaré Ibrahima Sy.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a invité à "optimiser l'allocation des ressources, afin que chaque franc investi réponde aux besoins réels des populations".

Il a aussi préconisé l'amélioration de la gestion des financements, en consolidant "la transparence et la performance de nos systèmes et l'accroissement la redevabilité et la confiance, à travers un contrôle rigoureux et une supervision renforcée des interventions".

Pour sa part le directeur de cabinet du ministère de l'Economie du Plan et de la Coopération Gorgui Fall a mis en avant le développement d'instruments financiers "plus dynamiques et plus adaptés aux réalités de ce secteur prioritaire axé autour de mécanismes incitatifs qui favorisent des résultats tangibles".

"Il est important d'avoir des partenariats qui favorisent une meilleure coordination entre bailleurs, secteurs privés et acteurs nationaux. Et des dispositifs qui renforcent la soutenabilité budgétaire à moyen et long terme de notre politique publique", a estimé Gorgui Fall.

Il a insisté sur l'insuffisance de la ressource n'est plus suffisante qui oblige les gouvernants à "consolider la finance domestique, mais aussi la finance externe"

La directrice financière du Fonds mondial Adda Faye a invité à travailler sur le programme de gestion des finances publiques au niveau du gouvernement.

"Nous nous réunissons pour voir quelles sont les opportunités, mais comment on peut aussi faire un partage entre pays, pour mieux bâtir les prochaines années", a dit Adda Faye.

L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Sénégal Kai Baldow a annoncé un engagement d'un milliard d'euros pour les trois prochaines années justifiant cet acte par "l'importance de mener une action collective".

Quatorze pays de l'Afrique francophone prennent part à cette réunion. Il est attendu entre autres des participants, une compréhension commune de la stratégie d'alignement de la gestion des finances publiques du Fonds mondial et une cartographie complète des réformes du financement en cours dans les pays participants.