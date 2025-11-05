Sénégal: L'UCAD consacre un colloque à l'héritage scientifique de l'un de ses meilleurs sociologues, Abdou Salam Fall

Dakar — L'université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) a entamé, mardi, un colloque pluridisciplinaire de deux jours, qui est dédié à une figure majeure des sciences sociales en Afrique, le professeur de sociologie Abdou Salam Fall, décédé le 15 août dernier à Saint-Louis (nord), à l'âge de 68 ans.

Des enseignants et des chercheurs, anciens collaborateurs du défunt, prennent part à cette rencontre. Ils ont magnifié la contribution de leur défunt collègue à l'enseignement de la sociologie et l'impact de son héritage scientifique sur les transformations économiques et sociales en Afrique.

Abdou Salam Fall s'est beaucoup intéressé à l'économie sociale et solidaire, aux dynamiques religieuses, aux migrations, aux inégalités sociales et aux rapports de genre, des domaines dans lesquels il a joué un rôle pionnier en tant que chercheur, ont rappelé ses anciens collaborateurs.

Fondateur du Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de l'Institution fondamental d'Afrique noire (IFAN) - un institut de recherche de l'UCAD - et artisan de la formation doctorale sur l'homme et la société à l'université Cheikh-Anta-Diop, il a dirigé de nombreuses recherches et a contribué au rayonnement des sciences sociales en Afrique, ont-ils témoigné.

"Repenser les transformations sociales en Afrique : état des lieux, dynamiques et innovations" est le thème du colloque dédié au célèbre sociologue, dont la disparition a consterné des universitaires dans plusieurs pays.

Le professeur Tidiani Alou, président du comité scientifique du colloque, rappelle qu'Abdou Salam Fall "a su construire des vocations et développer la sociologie au Sénégal et dans la région" ouest-africaine.

"Abdou Salam Fall a réussi à concilier une carrière accomplie de chercheur avec celle d'un expert reconnu. Son parcours et son travail original méritent d'être célébrés et donnés en exemple", a-t-il dit.

Le professeur Moctar Touré, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS), a évoqué la "sociologie singulière" qu'il incarnait, "qui scrutait la société".

Abdou Salam Fall "a contribué à faire dialoguer la science et les politiques publiques"

"Avec sa disparition, le Sénégal perd un grand fils, l'université [Cheikh-Anta-Diop] un chercheur de grande valeur et l'Académie (l'ANSTS) un membre éminent", a affirmé M. Touré, déplorant la mort d"'un grand homme".

Le professeur Abdoulaye Baïla Ndiaye, directeur de l'IFAN, rappelle que le défunt était "un pédagogue généreux" et "un bâtisseur d'espaces scientifiques".

"Il a consacré sa vie à étudier [la manière dont] nos sociétés se transforment face aux mutations, en mettant en lumière la richesse des pratiques communautaires et alternatives. Il incarnait une éthique rare du savoir et défendait une science ouverte, connectée aux réalités sociales", a ajouté M. Ndiaye.

Le professeur Mor Ndao, directeur de l'école doctorale spécialisée dans l'étude de l'homme et de la société à l'université Cheikh-Anta-Diop, se souvient d'un collègue "pétri de valeurs humaines".

"Il a oeuvré pour le bien et l'essor de la communauté en incarnant la vertu dans l'espace public", a-t-il témoigné en rappelant la préoccupation du défunt universitaire pour "l'intérêt collectif".

Le professeur Idrissa Ly, vice-recteur de l'UCAD, garde du défunt le souvenir d'un chercheur "qui a donné à la sociologie sénégalaise une voie propre". "Abdou Salam Fall a consacré toute sa vie à penser. Il était l'un des meilleurs ambassadeurs de l'UCAD et incarnait tout l'esprit de cette université", a-t-il ajouté.

Le directeur de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, Hamidou Dath, est d'avis que les travaux du professeur Abdou Salam Fall "demeurent d'une actualité saisissante".

Le sociologue "a contribué à faire dialoguer la science et les politiques publiques", a-t-il dit, estimant que le fait de "poursuivre son oeuvre [...] est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre".

Les intervenants ont beaucoup insisté sur la pertinence de son approche sociologique, qu'ils jugent fondamentale pour la compréhension des mutations sociales en Afrique.