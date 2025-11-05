Sénégal: Birame Soulèye Diop - 'Nous aurons un gazoduc en 2027'

Diamniadio — Le Sénégal espère disposer en 2027 d'un gazoduc, une canalisation capable de transporter le gaz naturel du pays sur de longues distances, a assuré, mardi, à Diamniadio (ouest), le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop.

"Aujourd'hui, nous sommes en train d'accélérer la marche. Nous sommes en mesure de dire [...] que nous aurons notre gazoduc en 2027", a soutenu M. Diop.

Il intervenait à un panel sur les ressources minérales, à l'occasion de la huitième édition du Salon international des mines du Sénégal (4 et 5 novembre).

Les gisements de gaz naturel Yakaar et Teranga présentent une quantité de gaz de "classe mondiale", capable de couvrir les besoins des ménages sénégalais en gaz domestique, a assuré Biram Soulèye Diop.