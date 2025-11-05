Sénégal: À Podor, des jeunes entrepreneurs se lancent dans l'économie verte

Fanaye (Podor) — Une centaine de jeunes du département de Podor (nord) bénéficient du projet "Jeunes entrepreneurs verts", qui aide à renforcer la résilience de l'agriculture locale au changement climatique.

Le but du projet est de les aider à développer des activités économiques, avec un encadrement assuré par l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR). L'IPAR est, selon ses dirigeants, une organisation dédiée à la réflexion, au dialogue et à la promotion de politiques agricoles et rurales concertées au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.

Le Secrétariat international de l'eau et l'École des entrepreneurs du Québec soutiennent aussi ce projet mis en oeuvre dans plusieurs communes du département de Podor, dont Fanaye.

"Il s'agit d'aider les jeunes à créer des entreprises viables, en renforçant la résilience de leurs activités au changement climatique", a expliqué Chérif Sambou Bodian, le coordonnateur national du projet "Jeunes entrepreneurs verts".

L'initiative "Jeunes entrepreneurs verts" intervient dans la formation entrepreneuriale, l'assistance technique des bénéficiaires et la promotion de l'agro-écologie, selon M. Bodian.

Dans le département de Podor, il déroule des activités dans plusieurs communes en aidant les jeunes entrepreneurs à créer et à gérer des entreprises, à faire de la planification financière également, a-t-il expliqué au terme d'une formation de trois jours offerte aux bénéficiaires de Podor.

"Pour assurer la pérennité de cette formation, l'École des entrepreneurs du Québec a misé le transfert de compétences", a dit Chérif Sambou Bodian, ajoutant : "Nous veillons à ce que les jeunes puissent tirer profit des ressources locales, tout en les préservant."