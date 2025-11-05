Sénégal: Louga - Lancement d'un programme de coopération sur l'économie circulaire à Nguidilé

Louga — La commune de Nguidilé, dans le département de Louga (nord), a abrité mardi le lancement d'un programme de coopération internationale portant notamment sur la promotion de l'économie circulaire, en partenariat avec l'ONG française La Goutte d'Ô, a constaté l'APS.

Ce projet, prévu sur la période 2025-2027, vise principalement la valorisation des boues issues de la station d'épuration de Louga, ont indiqué les organisateurs lors de la cérémonie de lancement.

"C'est pour moi un immense honneur et une grande fierté d'accueillir le lancement de ce programme, symbole de notre engagement collectif et de notre foi en une coopération internationale solidaire et durable", a dit El Hadji Djily Lô, maire de la commune de Nguidilé.

L' initiative dénommé "Appui Compost pour Tous à Nguidilé", se propose de "renforcer les capacités locales en matière d'assainissement et de gestion des déchets organiques", a rappelé le maire.

Il a aussi parlé de la promotion de "pratiques écologiques et communautaires", ainsi que l'implication des jeunes, des femmes et des acteurs économiques dans la valorisation des ressources locales.

El Hadji Djily Lô a salué l'engagement de l'ONG La Goutte d'Ô, dont l'appui traduit, selon lui, "la vitalité de la coopération décentralisée, un instrument puissant de développement et un pont entre les territoires".

Le président de l'association La Goutte d'Ô, Serge Miguel, a pour sa part souligné que le projet incarne "une réponse locale à des enjeux globaux", faisant allusion à la gestion durable de l'eau, à la lutte contre la pauvreté rurale et à l'adaptation au changement climatique.

"En transformant une contrainte, à savoir les sous-produits de l'assainissement, en ressource stratégique pour l'agriculture, nous contribuons à la sécurité alimentaire et à la création d'opportunités économiques locales", a-t-il indiqué.

Serge Miguel s'est aussi félicité de la place centrale que le programme accorde aux jeunes et aux femmes, qu'il présente comme "de véritables piliers des dynamiques rurales et artisanes de demain".

"Le projet renforcera leurs capacités, favorisera l'emploi local et contribuera à freiner l'exode rural en créant de la valeur ici, à Nguidilé", a-t-il relevé.

Financé par la Région Occitanie en France, le programme repose sur un modèle de coopération équilibré entre la France et le Sénégal, mobilisant à la fois appuis techniques, ressources locales et dynamiques territoriales.

Les partenaires comptent travailler aux côtés des services de l'Etat, de l'ONAS, de la Société régionale des eaux, des services de la commune, des organisations paysannes, des associations, des écoles et des communautés villageoises, a-t-on appris des initiateurs.