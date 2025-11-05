Sénégal: Dialogue avec la jeunesse - Plus de 130 organisations de jeunes signent pour la tenue d'une Convention nationale

Dakar — Cent trente-six organisations sénégalaises de jeunes ont appelé à la tenue d'une Convention nationale de la jeunesse destinée à instaurer un cadre de dialogue, de négociation et de co-construction entre l'Etat, les institutions, les partenaires et les jeunes, afin de renforcer leur participation dans les politiques publiques.

Dans une déclaration signée par ces organisations de jeunes établies un peu partout dans le pays et transmise à l'APS, elles estiment que les initiatives portées par les jeunes dans les quartiers, les villages ou la diaspora, qu'il s'agisse d'innovation, d'entrepreneuriat ou de création de solutions pour les communautés, démontrent leur capacité à agir, "souvent avec peu de moyens".

Ces organisations de jeunes dénoncent toutefois la "marginalisation persistante " dont serait victime la jeunesse dans les processus décisionnels, notant que "l'on décide pour elle sans elle ", alors même qu'elle est au coeur des enjeux de développement.

Elles rappellent que près de 60 % de la population sénégalaise a moins de 25 ans, soulignant que cette vitalité démographique représente "une force majeure " pour le pays, à condition que les jeunes soient "écoutés, impliqués et valorisés".

La Convention nationale de la jeunesse proposée, enracinée dans les territoires, devrait permettre de jeter les bases d'un nouveau pacte entre la jeunesse et la nation, avec l'objectif de favoriser des réformes structurelles en matière d'éducation, d'emploi, d'entrepreneuriat, de gouvernance, de culture, de sport et de participation citoyenne.

"L'organisation de cette Convention n'est plus une option, mais une urgence nationale", affirment ces organisations, appelant l'Etat, les autorités religieuses et coutumières, le secteur privé, le monde académique et les partenaires techniques et financiers à s'engager dans ce processus visant à "construire un Sénégal qui croit réellement en sa jeunesse".