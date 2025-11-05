Sénégal: Un projet de promotion de l'agro-écologie pour quatre communes de la région de Tambacounda

Tambacounda — L'adjointe du gouverneur de Tambacounda (est), chargée des questions de développement de la région, Diarryatou Ndiaye, a procédé, mardi, au lancement d'un projet de promotion de l'agro-écologie dans les communes de Nétéboulou, Kothiary, Koulor et Koussanar.

Kothiary et Koulor se trouvent dans le département de Goudiry, Nétéboulou et Koussanar dans celui de Tambacounda.

Le projet dit RADIUS tire son nom de celui d'un réseau d'agro-écologie visant, selon ses dirigeants, à promouvoir les systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre. Il sera mis en oeuvre pendant quatre ans, avec un financement de 334 millions de francs CFA de l'Union européenne.

Le projet RADIUS sera exécuté par Catholic Relief Services (CRS), une association humanitaire appartenant à l'Église catholique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Avec ce projet, nous allons montrer aux agriculteurs qu'il est possible de produire, malgré les changements climatiques", a assuré Salomon Diédhiou, un responsable de CRS Sénégal.

"Les agriculteurs des communes bénéficiaires seront formés à diverses techniques agricoles. Ils sauront qu'il est possible de produire et de se nourrir convenablement, même dans les zones arides", a insisté M. Diédhiou en présence des maires des communes bénéficiaires de cette initiative.

Il s'agira de recourir à l'agro-écologie pour pallier "les conditions climatiques défavorables", a-t-il expliqué, ajoutant que le projet RADIUS va aider à "fixer" les jeunes dans leur terroir et à lutter contre l'émigration irrégulière.

Selon ses responsables, le RADIUS intervient dans cinq pays d'Afrique du Centre et de l'Ouest, avec la collaboration du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, de plusieurs institutions universitaires, dont l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.