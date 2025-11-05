Gabon: Rencontre entre le Chef de l'État et la Présidente du Conseil des ministres de la République italienne

Dans le cadre de sa visite officielle en Italie, le Président de la République, S.E, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu en audience par Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République italienne.

Cette rencontre de haut niveau a permis d'examiner plusieurs axes de coopération entre le Gabon et l'Italie.

Aussi, madame Giorgia Meloni a salué la transition politique pacifique réussie au Gabon tout en félicitant le Chef de l'Etat pour son leadership éclairé. Elle a par ailleurs relevé la maturité politique du peuple gabonais et a réaffirmé l'attachement de l'Italie à une coopération fondée sur le respect mutuel, la souveraineté.

Soucieuses de bâtir une relation solide et équilibrée, les deux parties ont convenu d'initier un partenariat gagnant-gagnant, à travers la mise en oeuvre de projets structurants dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de la santé, des technologies, de la sécurité et du développement durable.

À cet effet, plusieurs grands groupes italiens ont été identifiés pour collaborer avec le Gabon, notamment :

· GKSD Holding, active dans les secteurs hospitalier et énergétique ;

· TODENI, spécialisée dans les infrastructures et la construction ;

· Leonardo, entreprise de pointe dans la défense, l'aéronautique et la cybersécurité ;

· ENI, acteur majeur du secteur énergétique et des hydrocarbures ;

· Ansaldo Energia, experte dans la production d'électricité.

Le Président de la République a, pour sa part, présenté les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre le Gabon, en mettant en avant la stabilité politique du pays, les mesures incitatives en matière fiscale, ainsi que la vision nationale de diversification économique.

Cette audience marque une étape importante dans le renforcement du partenariat entre le Gabon et l'Italie et ouvre la voie à une coopération multisectorielle durable, fondée sur la confiance mutuelle, le respect des souverainetés et la complémentarité des savoir-faire.