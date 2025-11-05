Gabon: Ambassadeur de France au Gabon reçu en audience par le Ministre de l'Environnement

4 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MEEC

Ce lundi 03 novembre 2025, le Ministre de l'Environnement, de l'Écologie et du Climat, Mays Mouissi, a reçu en audience Son Excellence, Fabrice Mauriès, Ambassadeur de France au Gabon.

Cette rencontre avait pour principaux objectifs :

· d'échanger sur les préoccupations du Gabon en amont de la COP30 ;

· d'examiner les pistes d'amélioration de la situation de la décharge de Mindoubé.

S'agissant de la préparation de la COP30, le Ministre Mays Mouissi a salué la mobilisation exemplaire des chancelleries occidentales au sein du Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC).

Il a souligné que cette collaboration constitue un levier essentiel pour renforcer la gouvernance environnementale et faire reconnaître le rôle déterminant du Bassin du Congo dans la lutte contre le changement climatique.

Concernant la décharge de Mindoubé, le membre du Gouvernement a précisé que le projet de fermeture et de réhabilitation du site est en phase d'opérationnalisation. Cette initiative vise à éliminer les risques sanitaires et environnementaux, restaurer les écosystèmes dégradés et promouvoir une gestion durable des déchets, conformément à la stratégie nationale d'assainissement et à la vision d'un Gabon vert et propre.

