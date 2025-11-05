Gabon: Transformation Locale - Le Ministre fait le point avec le groupe ERAMET

Le Ministre des Mines et des Ressources Géologiques, M. Gilles Nembe, a présidé ce matin une importante séance de travail avec une délégation du Groupe Eramet, composée de M. André Massard, Directeur des Affaires Publiques de Comilog et représentant d'Eramet au Gabon, M. Clément Jakymiw, Directeur de la Transformation de la chaîne, et M. Pierre-Alain Gautier, Directeur CorporateAffairs.

Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du suivi du projet de transformation locale du manganèse, une initiative majeure impulsée par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema , en vue d'accélérer la diversification économique et la création d'emplois durables.

Le groupe Eramet est venu présenter un point d'étape sur les avancées du projet, notamment sur les volets techniques, les partenariats locaux et la stratégie de montée en puissance de la transformation industrielle.

Le Ministre Gilles Nembe a salué cette démarche proactive du groupe Eramet, estimant qu'elle traduit la prise en compte effective des orientations présidentielles. Il a rappelé que la transformation locale constitue l'un des piliers du développement national, car elle permet à la fois de stimuler l'innovation, de valoriser les ressources naturelles et de créer des emplois pour la jeunesse gabonaise.

« Sous l'impulsion du Président de la République, nous mettons désormais l'accent sur les activités génératrices d'emplois dans le secteur minier. La transformation des matières premières, notamment du manganèse, doit devenir un levier fort pour réduire significativement le chômage et dynamiser la croissance inclusive », a déclaré le Ministre des Mines et des Ressources Géologiques.

Il a par ailleurs précisé que la transformation du manganèse n'est qu'une première étape vers une industrialisation plus large intégrant d'autres filières minières. Le membre du Gouvernement a également insisté sur la nécessité de réorienter la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de Comilog afin de mieux répondre aux priorités de développement des territoires.

Le Ministre a tenu à souligner que le processus de transformation est une démarche transversale, impliquant plusieurs départements ministériels dont l'objectif est de mettre en place un véritable écosystème national de la transformation, capable de soutenir durablement la vision du Chef de l'État.

Pour sa part, M. Clément Jakymiw, Directeur de la Transformation de la chaîne d'approvisionnement du groupe Eramet, a réaffirmé la disponibilité du groupe à accompagner le Gouvernement gabonais :« Nous avons échangé sur les avancées du projet et réaffirmé notre engagement à soutenir la stratégie nationale de transformation locale du manganèse. Le groupe Eramet reste pleinement mobilisé pour que ce projet prioritaire du Président de la République voit le jour. »

Enfin, la rencontre a également permis d'évoquer le renforcement de l'École des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG). Le Ministre a exprimé la volonté du Gouvernement d'y intégrer un laboratoire moderne, ainsi que de nouvelles formations sur les métiers du numérique et du droit minier, indispensables à la modernisation du secteur.

Cette séance de travail s'est conclue dans un esprit constructif, marqué par l'engagement partagé du Gouvernement et du groupe Eramet à oeuvrer ensemble pour la réussite de la transformation locale du manganèse, véritable catalyseur de l'industrialisation du Gabon.