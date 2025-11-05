Congo-Kinshasa: Jacquemain Shabani appelle à la stabilité institutionnelle au Sud-Kivu

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a exhorté les membres du gouvernement et de l'assemblée provinciale du Sud-Kivu à garantir la cohésion nationale, la sécurité et la stabilité de leur province.

Cette recommandation a été formulée lors d'une réunion tenue lundi 3 novembre à Kinshasa avec les autorités provinciales du Sud-Kivu.

Satisfaits de cette initiative, les dirigeants sud-kivutiens ont convenu de travailler ensemble dans un esprit de transparence et de responsabilité pour une gestion efficace de la province.

Après une période marquée par des tensions entre l'assemblée provinciale et l'exécutif du Sud-Kivu, la population peut désormais espérer un retour à l'accalmie.

Dans le cadre du suivi de la bonne gouvernance provinciale, le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion ce mercredi 5 novembre avec les membres des bureaux des assemblées provinciales ainsi que les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la RDC.

Cette rencontre sera consacrée à la stabilité des institutions provinciales.

Lors du Conseil des ministres du 24 octobre dernier, le gouvernement congolais s'est dit préoccupé par les crises institutionnelles qui secouent plusieurs assemblées provinciales.

La vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Eugenie Tshiela, qui a abordé ce sujet, a affirmé que des dispositions étaient en cours pour rétablir l'ordre et la paix au sein des institutions provinciales.

Selon le porte-parole du Gouvernement, cette instabilité est souvent liée à des problèmes de gouvernance et aux mécanismes de fonctionnement des assemblées provinciales, notamment le contrôle parlementaire exercé sur les exécutifs provinciaux.