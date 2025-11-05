Congo-Kinshasa: La Belgique soutient le « Couloir vert Kivu-Kinshasa »

4 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu en tête-à-tête avec Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, mardi 4 novembre 2025 à Doha, au Qatar, en marge du deuxième Sommet mondial pour le développement social.

A cette occasion, le souverain belge a affirmé son soutien à la création du « Couloir vert Kivu-Kinshasa », se disant prêt à l'accompagner personnellement à chacune de ses étapes. Il a aussi présenté l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL) ainsi que le secteur privé belge pour l'accompagnement de ce projet, selon une dépêche de la présidence RDC.

Lancé officiellement en janvier 2025 lors de la participation du Chef de l'État au Sommet de Davos, en Suisse, le « Couloir vert Kivu-Kinshasa » est un mégaprojet qui vient répondre au besoin de protection de la planète.

Il s'agit d'une aire protégée à vocation de réserve communautaire, créée par le décret n°25/01 du 15 janvier 2025, signé par la Première ministre Judith Suminwa. Elle est conçue pour protéger les droits des communautés locales.

Cette initiative fait suite à la décision du Conseil des ministres du 1er novembre 2024, visant à promouvoir une économie verte entre l'Est et l'Ouest de la RDC, tout en préservant plus de 100 000 km² de forêts primaires, affirmant ainsi le rôle de la RDC comme « Pays Solution » face aux défis climatiques.

Cette zone s'étend de Beni à Kinshasa, englobant la Route Nationale n°4 (Beni-Kisangani) et le bassin du fleuve Congo jusqu'à Kinshasa.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

