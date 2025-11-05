Congo-Kinshasa: Près de 25 millions de Congolais croupissent dans l'insécurité alimentaire aigue (Rapport)

Environ 24,8 millions de Congolais connaissent l'insécurité alimentaire aigue entre septembre et décembre 2025, selon un nouveau rapport d'enquête présenté ce mardi 4 novembre à Kinshasa par le ministère de l'Agriculture. La situation devrait d'ailleurs s'aggraver en 2026, à la suite des conflits persistants, des inondations et des déplacements de la population.

« De manière globale, la situation de l'insécurité alimentaire dans notre pays, la RDC, partant des résultats des analyses que nous venons de présenter, c'est 24,8 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë, phases 3 et 4 », a déclaré Alain Boyoa, coordonnateur national du Programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui a présidé cette analyse menée par deux cents experts certifiés.

Principales causes

Selon lui, les provinces les plus touchées sont le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Tanganyika et l'Ituri, « qui sont les pues par les conflits armés, les attaques des populations. Il y a une destruction du cadre de vie, avec par exemple la crise M23 - nous l'avons vu - qui a provoqué pratiquement une crise humanitaire ».

Outre les conflits, le rapport cite parmi les facteurs déterminants de l'insécurité alimentaire aiguë l'insuffisance d'infrastructures de base et les chocs macroéconomiques.

La part du Gouvernement

Pour améliorer la situation sur terrain, le rapport recommande de mettre fin aux conflits armés, de faciliter l'accès humanitaire aux zones de conflits, de créer un programme de protection social.

Il faudra aussi renforcer la surveillance des prix des denrées alimentaires et de produits pétroliers et stabiliser les prix via la réserve stratégique nationale, a fait savoir ce document.

Cette analyse sur l'insécurité alimentaire aigue en RDC a été réalisée avec l'appui de plusieurs partenaires, dont l'UNICEF, le PAM, la FOA, l'ACF. Le document été validé par le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Mohindo Nzangi, en présence de la Directrice Pays intérimaire du PAM-RDC, Cynthia Jones, et du coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Lemarquis.