Sénégal: Des femmes présentent à Mabouba Diagne un programme d'entrepreneuriat agricole et pastoral visant à générer 200 000 emplois

Diamniadio — Des associations de femmes s'activant dans les filières agricoles et pastorales ont présenté au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, mardi, à Diamniadio (ouest), un programme dont le budget est estimé à 286 milliards de francs CFA, leur ambition étant de créer 200 000 emplois.

"C'est un programme d'un budget global de 286 milliards de francs CFA, dont l'objectif est de créer 200 000 emplois susceptibles d'impacter 3,5 millions de personnes", a confirmé le ministre.

Mabouba Diagne rappelle avoir demandé aux femmes à l'origine de ce programme de lui proposer une initiative capable d'assurer leur "émancipation" dans les activités agricoles et pastorales.

Le programme élaboré et présenté par les femmes comprend la création de coopératives agricoles et d'élevage, ainsi que des activités de production, de transformation et de commercialisation, a signalé M. Diagne lors d'un atelier de présentation de l'initiative des femmes.

Sa mise en oeuvre nécessite qu'elles soient formées aux mécanismes de financement des activités agricoles et de fonctionnement de l'assurance agricole, ainsi qu'à la commercialisation des produits tirés de l'élevage et de l'agriculture, selon Mabouba Diagne.

M. Diagne a promis de soutenir le programme et d'associer à sa mise en oeuvre des femmes exerçant de hautes responsabilités, des députées, par exemple. Leur rôle sera d'aider à trouver les fonds nécessaires à la réalisation du programme, a-t-il dit.