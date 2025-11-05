Sénégal: Secteur minier - Le président Faye appelle au 'respect scrupuleux' de la réglementation nationale

Diamniadio — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé mardi les entreprises du secteur minier à faire preuve d'un "respect scrupuleux de la réglementation nationale en vigueur", tout en renforçant leur ancrage territorial en intégrant "de manière proactive les préoccupations des communautés impactées".

"Plus que jamais, les sociétés minières doivent devenir des partenaires du progrès et non des simples exploitants de ressources", a-t-il décrété à l'ouverture officielle de la 8e édition du Salon international des mines.

Pour ce faire, il est selon lui impératif que les activités minières s'inscrivent dans une logique de "conformité aux standards internationaux les plus exigeants en matière de protection de l'environnement, de santé, de sécurité au travail, de droits humains et de responsabilités [sociétales]".

Dans cette optique, "aucune mine ne doit prospérer là où l'humain décline, et aucun projet ne doit se développer au détriment des générations futures", a souligné le chef de l'Etat.

Il a invité, dans cette perspective, les opérateurs du secteur à "renforcer leur ancrage territorial en intégrant de manière proactive les préoccupations des communautés impactées".

Selon lui, cela passe par "une concertation permanente avec les parties prenantes locales, une transparence accrue dans la gestion des retombées économiques et la mise en oeuvre de programmes de développement communautaire adapté, inclusif et durable".

"Il ne saurait être acceptable que les investissements prospèrent dans les zones où les populations riveraines demeurent dans la précarité la plus complète", a martelé le chef de l'Etat.

Il estime que "l'exploitation minière ne doit pas être une source de fractures sociales mais un levier de cohésion, de progrès partagés et de dignité retrouvée pour les territoires concernés".

Bassirou Diomaye Faye a indiqué que "dans un monde en plein mutation énergétique, nos ressources stratégiques tels que le lithium et le zircon, ainsi que d'autres en phase d'exploration, constituent des atouts majeurs pour notre souveraineté industrielle et énergétique".

Ces ressources positionnent le Sénégal "à la croisée des transformations technologiques et environnementales mondiales", a soutenu le président Faye.

Il a assuré que leur exploitation responsable des ressources minières va permettre au Sénégal de "devenir un acteur crédible et influent de l'économie verte et de technologie du futur".

Le chef de l'Etat a également assuré que "le Sénégal jouera pleinement sa participation" pour l'atteinte de cet objectif, "en mettant à profit sa jeunesse talentueuse et pétrie de savoir et dont le génie inspire la créativité".