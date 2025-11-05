Sénégal: La direction générale des mines dénombre 228 mines clandestines et 275 titres miniers inactifs

Diamniadio — Le directeur général des mines et de la géologie au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Ibrahima Gassama, a révélé, mardi, à Diamniadio (ouest), l'existence au Sénégal de 228 mines exploitées clandestinement et de 275 titres miniers inactifs.

"Un audit global a été fait dans les 14 régions du pays. Il a permis à l'administration minière de visiter 848 sites miniers, d'identifier 228 sites clandestins et 275 titres miniers inactifs, ce qui crée un manque à gagner énorme pour l'État du Sénégal", a déclaré M. Gassama lors de la huitième édition du Salon international des mines du Sénégal.

"Les ressources minérales, un levier de souveraineté économique" est le thème de cette rencontre dédiée à l'activité minière.

La direction générale des mines et de la géologie est en train de dérouler "un plan stratégique de redressement du secteur minier" comprenant trois axes, selon Ibrahima Gassama.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La transparence de l'attribution et de la gestion des titres miniers est l'un des axes. Il s'agit de veiller à ce que ces titres - qui autorisent les détenteurs à exploiter des mines - soient attribués dans le respect de la législation sénégalaise et de la règlementation en vigueur dans les organisations internationales dont le Sénégal est membre, a expliqué M. Gassama.

L'administration minière exécute des projets dans le but de "transformer la richesse géologique en valeur économique et sociale durable", a-t-il dit.

Les pouvoirs publics veulent assurer une dématérialisation complète des procédures de délivrance des titres miniers, pour plus de rapidité, de transparence et de traçabilité, selon le directeur des mines et de la géologie.