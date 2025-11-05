Sénégal: 'Rencontres interculturelles' à Paris sur le modèle d'éducation inspiré des enseignements d'El Hadji Malick Sy

Tivaouane — Le modèle d'éducation inspiré des enseignements de Cheikh Seydil Hadji Malick Sy est au menu d'une rencontre qui se tient mercredi à l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, sous l'égide du khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a appris l'APS de source diplomatique sénégalaise.

Dénommée "Rencontres interculturelles de Paris", la manifestation va être présidée à partir de 17 heures par l'ambassadeur du Sénégal en France, Baye Moctar, en présence de plusieurs autorités françaises, indique le responsable de la communication de la représentation diplomatique sénégalaise.

Elle va porter sur le thème général "Éducation et jeunesse : l'exemple sénégalais des enseignements du Cheikh soufi, Seydil Hadji Malick Sy", précise-t-il dans un communiqué.

Un cours magistral sera donné par docteur Pape Moctar Kébé et Al Amine Kébé, fonctionnaire international à l'OMS, devant un public comprenant des étudiants, chercheurs et intellectuels.

Les interventions seront faites en arabe, en français et en anglais, afin de "mieux vulgariser le modèle d'éducation inspiré des enseignements de Cheikh Seydil Hadji Malick Sy, fondé sur les valeurs de tolérance, de paix et de coexistence harmonieuse".

Cette initiative, portée par l'Association culturelle d'entraide Moutahabina Fillahi Paris 19-ème, s'inscrit en droite ligne du Gamou international de Paris, prévu le vendredi 7 novembre à Sarcelles (France).

Une délégation venue de Tivaouane est attendue à cette occasion à Paris et devrait être conduite par Serigne Mansour Sy Dabakh, envoyé spécial du khalife général des tidianes.

L'ambassade du Sénégal en France souligne que cette première édition des Rencontres interculturelles de Paris vise à valoriser le modèle sénégalais de brassage culturel et spirituel, considéré comme une "source de paix et de cohésion nationale".

Plusieurs personnalités sont attendues à cet événement. Il s'agit notamment de l'ambassadrice du Maroc en France, Samira Sitaïl, du recteur de la grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, du conseiller aux affaires religieuses du Quai d'Orsay et de la Direction des cultes du ministère français de l'Intérieur.

Le président du Conseil français du culte musulman (CFCM) et du président de l'Université Sorbonne-Nouvelle sont également attendus à cette rencontre.

Les Rencontres interculturelles et le Gamou international de Paris sont placés sous le signe du savoir, de la spiritualité et de la fraternité, traduisant la volonté du Sénégal de partager son modèle de coexistence pacifique au-delà de ses frontières, note la représentation diplomatique sénégalaise.