Sénégal: Jean Jacques Boissy rejoint les Bulls de Windy City

Dakar — Le basketteur sénégalais Jean Jacques Boissy a rejoint l'équipe américaine franchisée de la NBA Gatorade League, ligue américaine mineure de basket-ball, les Bulls de Windy City, a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Le meneur de 25 ans évoluait à Al Ahli Tripoli.

Boissy avait marqué 40 points lors du match pour la troisième place de l'Afrobasket masculin 2025, remporté par le Sénégal devant le Cameroun, 98-72, à Luanda.

Il avait battu le record du nombre de points inscrits dans un match de la compétition, détenu depuis 2009 par le capverdien Jeff Xavier avec 38 points.

Vainqueur et meilleur joueur de la Basketball Africa League (BAL) 2025 avec Al Ahli Tripoli, Boissy a aussi battu le record du plus grand nombre de points marqués en un seul match en éliminatoires de l'Afrobasket.

Le précédent record en éliminatoires était détenu par l'Ougandais Robinson Opong (39 points) lors d'une victoire de l'Ouganda contre le Nigeria 72-62 dans un match du Groupe B, en février 2024.

A 25 ans, Jean Jacques Boissy est le premier basketteur sénégalais à remporter et à être élu MVP de la BAL.