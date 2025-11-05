Sénégal: Bientôt une antenne régionale pour le suivi des ouvrages hydrauliques dans le sud

4 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Le directeur des infrastructures hydrauliques, Sidy Fall, a annoncé, mardi à Ziguinchor, l'installation prochaine d'une antenne régionale devant être chargée de la gestion et du suivi des ouvrages hydrauliques dans cette partie méridionale du Sénégal.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale d'harmonisation des actions de l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC) et de l'Agence nationale de l'assainissement (ANA), dans le but d'une meilleure coordination et d'une gestion intégrée des ressources hydriques, a indiqué M. Fall.

Il s'exprimait en marge d'un comité régional de développement (CRD) consacré au partage du rapport d'orientation méthodologique sur les études relatives à la mobilisation des ressources en eau du fleuve Casamance, élaboré par l'OLAC.

Des autorités administratives et territoriales, des chefs de service et des représentants des services techniques ont pris part à la rencontre.

"L'une des priorités de cette antenne sera d'identifier les ouvrages qui ne fonctionnent plus et de travailler, avec les communautés locales, à leur réhabilitation afin d'en assurer la durabilité", a souligné le directeur des infrastructures hydrauliques.

Il a souligné la volonté du gouvernement de promouvoir une gestion de proximité des ressources en eau et de valoriser les écosystèmes, notamment dans les zones de mangrove et les bassins fluviaux.

Sidy Fall note que dans ce sens, cette rencontre marque une étape importante dans l'élaboration d'un schéma directeur hydraulique pour le fleuve Casamance, dont la phase de diagnostic a permis d'identifier les vulnérabilités majeures, les ouvrages existants et les besoins prioritaires en aménagement.

"Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de mobilisation des ressources en eau de l'OLAC, qui vise à assurer une disponibilité suffisante et de qualité pour les populations, tout en soutenant la production agricole", a-t-il précisé.

M. Fall a également évoqué d'autres projets similaires, dont ceux du Nianija Bolon (Kaolack), du bassin du Baobolon, de la vallée du Tchikoye (Fatick), du lac de Guiers vers le Ferlo, ainsi que le projet de restauration des mares de Bakel.

L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Alseny Bangoura, a insisté sur l'importance stratégique du fleuve Casamance, qu'il a décrit comme "un patrimoine hydrique commun" aux régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

"La salinisation et la baisse du niveau des eaux affectent depuis plusieurs décennies les potentialités agricoles et pastorales du fleuve. C'est pourquoi l'État a engagé cette démarche globale et structurante pour concilier développement économique, protection de l'environnement et bien-être des populations", a-t-il dit.

Le CRD s'est achevé sur un engagement collectif des parties prenantes à poursuivre les échanges et à accompagner le processus de planification hydraulique dans la région naturelle de la Casamance.

