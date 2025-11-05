Congo-Brazzaville: Coopération énergétique - L'Algérie et le pays renforcent leurs liens dans le secteur des hydrocarbures

En visite de travail à Brazzaville, le ministre algérien des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, s'est entretenu ce 3 novembre avec son homologue congolais, Bruno Jean Richard Itoua. Au cours de la séance de travail, les deux parties ont souligné l'importance du renforcement de la coopération bilatérale entre Alger et Brazzaville dans le domaine pétrolier, ainsi que la promotion du contenu local africain dans la chaîne de valeur énergétique.

Au terme de leur rencontre, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations énergétiques qui unissent l'Algérie et la République du Congo. Le ministre Mohamed Arkab a rappelé que les deux pays ont déjà signé un accord de coopération dont ils ont passé en revue l'état d'avancement. « Nous nous réjouissons du niveau de coopération atteint entre nos deux pays. C'est une grande avancée. De nombreux cadres de la Société nationale des pétroles du Congo suivent actuellement des formations et des immersions sur les chantiers de Sonatrach », a déclaré le ministre algérien.

Cette collaboration couvre toute la chaîne de valeur des hydrocarbures, essentiellement l'exploration, l'exploitation, le transport et la transformation. L'Algérie entend ainsi partager son expérience dans le développement d'une industrie nationale forte et intégrée. « Nous souhaitons voir Brazzaville devenir, à son tour, un grand opérateur pétrolier africain, à l'image de Sonatrach, qui gère plus de 80 % du domaine minier algérien », a ajouté Mohamed Arkab.

La rencontre entre les deux ministres intervient à la veille de l'ouverture dans la capitale congolaise de la 4e Conférence et exposition sur le contenu local, couplée à celle de la 48e session du Conseil des ministres de l'Association des producteurs de pétrole africains (Appo). Les discussions de cette édition s'annoncent cruciales pour l'avenir du secteur pétrolier africain. « Le sujet majeur sera le contenu local. Il s'agit de faire émerger la compétence et le génie africains dans le domaine du pétrole », a expliqué le ministre algérien, avant de saluer le leadership de Bruno Jean Richard Itoua, également président de la Conférence ministérielle de l'Appo.

Selon Mohamed Arkab, la coopération entre Alger et Brazzaville doit contribuer à former et insérer les jeunes Africains diplômés dans les métiers des hydrocarbures, favorisant ainsi un développement durable et endogène du continent. Il a conclu en soulignant que le contenu local, « c'est donner aux jeunes Africains la chance de travailler et d'exprimer leurs compétences dans le domaine énergétique ».