Congo-Brazzaville: Vie des institutions - Le Sénat et le CSLC entendent renforcer leur collaboration

A la tête d'une délégation comprenant les membres du bureau de son institution, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Médard Milandou Nsonga, a échangé le 3 novembre à Brazzaville, avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les deux institutions.

Médard Milandou Nsonga a profité de cette première rencontre avec le président de la chambre haute du Parlement pour lui rappeler les missions, l'organisation, la composition, le fonctionnement du CSLC ainsi que les projets de formation des journalistes. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, a, de son côté, promis un accompagnement politique de l'autorité de régulation des médias en République du Congo.

« Vous savez que la démocratie s'exprime au niveau du Parlement dans toute sa diversité politique. Le Sénat fait justement partie de cette dynamique qui anime la démocratie au Parlement. Le Conseil supérieur de la liberté de communication est une institution d'appui à la démocratie avec pour mission de réguler et de veiller au bon exercice dans la diffusion de l'information, dans la prise en charge par les médias de tout ce qui relève de la liberté de l'information et de la communication. C'est nous qui régulons les médias, faisons appliquer ou demandons aux médias de suivre les règles, les lois », a expliqué le président du CSLC.

A quelques mois de l'élection présidentielle de mars 2026, la nouvelle équipe dirigeante du CSLC a une grande responsabilité : réguler les médias en cette période sensible où certains acteurs politiques seraient tentés de prononcer des discours de haine. Ce qui passera assurément par la formation des professionnels de la communication et des médias, ainsi que des animateurs des réseaux sociaux. Selon Médard Milandou, outre les médias classiques, le CSLC entend travailler avec les médias en ligne dont les labels sont connus. Insistant sur la nécessité de diffuser auprès des citoyens des informations de qualité, le CSLC condamne tout discours de haine et de désinformation.

« Les mensonges, la distorsion des informations ne sont pas de l'information. Quand il n'y a pas une bonne circulation de l'information au niveau d'une nation, cela peut entraîner des mauvaises interprétations surtout dans une période comme celle-ci où nous avançons lentement mais sûrement vers le scrutin présidentiel. Nous avons expliqué au président du Sénat que nous avons des projets à réaliser sous peu avec l'aide d'un certain nombre d'institutions soeurs et peut-être avec le concours de certains partenaires locaux et étrangers pour sensibiliser les journalistes. Nous allons travailler avec des médias en ligne dont nous connaissons les labels et pourrons également travailler avec ceux qui veulent nous rejoindre », a-t-il déclaré, précisant que les deux institutions ont convenu d'organiser des séances de travail pour consolider leurs liens et la démocratie dans le pays.