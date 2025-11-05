Afrique: Hydrocarbures - L'Appo veut dynamiser le marché intra-africain

Réunis à Brazzaville du 31 octobre au 4 novembre 2025, les pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains(Appo) entendent insuffler une nouvelle dynamique au marché énergétique continental. Parmi les priorités du continent figurent la maîtrise du marché africain, la transition énergétique et la création de la Banque africaine de l'énergie (AEB).

La session de fin d'année de l'Appo, qui regroupait le Conseil exécutif et le Conseil des ministres, marque un temps fort pour les 18 pays membres de l'organisation, fondée en 1987 au Nigéria pour renforcer la coopération énergétique africaine. Présidée cette année par le ministre congolais des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, l'Appo a dressé le bilan des actions menées et défini les priorités pour 2026. Ces assises se sont tenues dans un contexte mondial tourné vers la transition énergétique, un processus perçu par l'organisation comme un risque pour la souveraineté énergétique africaine.

Face au désengagement des bailleurs de fonds internationaux du secteur des énergies fossiles, les États africains misent désormais sur l'autonomie financière. C'est dans cette logique qu'est née l'initiative de l'AEB, fruit d'un partenariat entre l'Appo et Afreximbank. Basée à Abuja, au Nigéria, cette institution aura pour mission de financer les projets pétroliers et gaziers africains, tout en soutenant une transition énergétique adaptée aux réalités du continent. « Nous devons inscrire nos travaux dans l'intérêt collectif de l'Appo, à court, moyen et long terme », a souligné le ministre Bruno Jean Richard Itoua, appelant à une coopération renforcée entre les pays membres.

Avec la création de la future banque dédiée à l'énergie et une stratégie commune face aux défis de la transition mondiale, l'Appo projette désormais de faire de l'énergie un levier d'intégration et de développement intra-africain. Le processus de l'opérationnalisation de l'AEB progresse normalement. « Les guichets de l'AEB pour s'ouvrir au plutard au premier trimestre 2026 », a assuré le président du comité exécutif de l'Appo.

La réforme du secrétariat général de l'organisation a été amorcée au cours de ces travaux. A la tête de cette structure clé de l'Appo depuis janvier 2020, l'actuel secrétaire général, docteur Omar Farouk Ibrahim, se réjouit des progrès réalisés à ce jour par l'organisation des pays pétroliers. « J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en un peu plus de trois ans, grâce à l'appui et à l'orientation du Conseil ministériel et du Conseil d'administration, nous avons largement transformé l'Appo en une organisation énergétique mondiale véritablement respectée. Nous sommes parvenus à accroître le nombre de nos membres et à renforcer la notoriété de notre organisation, si bien que l'Appo est désormais une référence incontournable dans le débat mondial sur l'énergie », a-t-il déclaré.

De huit pays à sa création, l'Appo compte actuellement 18 pays membres à part entière (Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Libye, Namibie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad). Celle-ci compte un membre honoraire, la République Bolivarienne du Venezuela.