Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Alerte sanitaire face à la rougeole, au choléra et au Mpox

Le Sud-Kivu est confronté à une situation épidémiologique critique, marquée par la résurgence simultanée de trois maladies infectieuses majeures : la rougeole, le choléra et le Mpox (variole du singe). C'est ce qu'a annoncé, ce mercredi5 novembre, le médecin chef de division provinciale de la santé, Dr Aimé Alengo Odudu, qui dresse un bilan alarmant de la situation.

Selon les données compilées entre la 1ᣴe et la 43e semaine de l'année 2025, la province a enregistré :

7 961 cas de rougeole et 164 décès, soit un taux de létalité de 2,06 % dans 21 zones de santé

19 011 cas de Mpox et 17 décès, soit une létalité de 0,69 % dans 34 zones de santé

10 900 cas de choléra et 75 décès, soit une létalité de 0,69 % dans 16 zones de santé

Une nouvelle menace : la poliomyélite

Le Dr Alengo alerte également sur une épidémie émergente, la poliomyélite confirmée en laboratoire. La province est désormais classée à haut risque, et les autorités sanitaires sont en préparation d'une riposte vaccinale dans un contexte de guerre, où plusieurs entités de la province dont la ville de Bukavu sont sous occupation de la rébellion du M23-AFC.

« Le grand défi, c'est la prise en charge. Il y a un réel problème de disponibilité des médicaments, notamment pour les enfants de moins de 5 ans. Même organiser des ripostes devient difficile dans le contexte actuel », a-t-il déclaré.

Un appel à la mobilisation

Face à cette triple crise sanitaire, les autorités provinciales appellent à une mobilisation urgente des partenaires humanitaires et techniques pour :

Renforcer les capacités de riposte,

Approvisionner les structures de santé en médicaments essentiels,

Protéger les populations les plus vulnérables, notamment les enfants.

La situation du Sud-Kivu illustre les défis croissants de santé publique dans les zones touchées par l'insécurité, les déplacements de population et le manque de ressources médicales.