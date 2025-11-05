Congo-Kinshasa: Jean-Marc Kabund dénonce l'enrichissement illicite des dirigeants au détriment du peuple congolais

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'opposant politique Jean-Marc Kabund a vivement critiqué la gouvernance actuelle de la République démocratique du Congo, qu'il accuse de favoriser l'enrichissement illicite d'une élite au détriment d'un peuple plongé dans la misère. Le président du parti Alliance pour le changement s'est exprimé mardi 4 novembre lors d'un point de presse tenu à sa résidence.

Un parallèle entre les régimes Tshisekedi et Kabila

Dans son intervention, Jean-Marc Kabund a rappelé son engagement passé contre le régime de Joseph Kabila, tout en affirmant que la gouvernance actuelle ne diffère guère de celle qu'il a combattue :

« J'ai combattu Kabila farouchement. Aujourd'hui, je ne peux plus continuer à faire son procès. Il a quitté le pouvoir. Le vrai procès, c'est celui de Félix Tshisekedi. Il gère mal, exactement comme Kabila. Je ne peux pas nier mon combat d'hier. Le pays était mal gouverné, dans la dictature, et une petite élite s'enrichissait de manière éhontée ».

Un appel à un dialogue national inclusif

Face à la situation sécuritaire qu'il qualifie de désastreuse, Kabund a appelé le président de la République à convoquer un dialogue national inclusif pour trouver une solution durable à la crise :

« Le dialogue politique n'est pas une option mais un impératif catégorique. Mettons-nous ensemble pour mettre fin à cette guerre », a-t-il lancé, en référence aux conflits armés persistants dans l'Est du pays.

Kabund n'a pas épargné le pouvoir en place, qu'il accuse de reproduire les mêmes erreurs que le régime précédent. Il dénonce une gouvernance marquée par l'inefficacité, la pauvreté généralisée et l'absence de réformes structurelles en faveur du peuple.

