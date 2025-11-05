Congo-Kinshasa: Début des travaux de construction du bâtiment de l'IRES à Kinshasa

Vingt ans après sa création, l'Institut des Recherches Économiques et Sociales (IRES) va enfin se doter d'un nouveau bâtiment plus adéquat. La cérémonie de lancement des travaux de construction de cet édifice a eu lieu le mardi 4 novembre sur le site de l'Université de Kinshasa. Ces travaux, financés par la Banque africaine de développement (BAD), s'inscrivent dans le cadre du Projet d'appui à la résilience de l'économie congolaise (PAREC).

Pour le doyen de la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa, ce projet vient résoudre un problème majeur auquel l'IRES était confronté depuis plusieurs décennies.

« Le Gouvernement de la République a prêté une oreille attentive à la requête de l'IRES, en qualifiant ce projet, en le recommandant auprès des bailleurs et en respectant l'intention du donateur », a indiqué le professeur Focas Mfunga Mfunga.

Le coordonnateur de la Cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles (CFEF) a salué cette initiative du gouvernement congolais qui, selon lui, vise à moderniser les infrastructures de l'IRES.

« Le lancement des travaux du bâtiment de l'IREC concrétise une ambition majeure : celle d'un enseignement supérieur et d'une recherche scientifique résolument modernisés », a noté Alain Lungungu Kisoso.

De son côté, le représentant-pays de la Banque africaine de développement, Marcel Kosi, est revenu sur les objectifs du projet PAREC :

« Il s'agit plus spécifiquement de renforcer la gestion des finances publiques à travers l'amélioration de la mobilisation des ressources et de l'efficacité de la dépense publique, ainsi que d'améliorer le climat des affaires afin de favoriser l'investissement privé et la création d'emplois », a-t-il souligné.

Ces travaux de construction, qui couvriront une superficie de 1 900 mètres carrés, seront exécutés par l'entreprise JANAMAPA Construct sur une durée de 12 mois. Le bâtiment comprendra un rez-de-chaussée et deux étages.