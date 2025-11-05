Congo-Kinshasa: Ituri - Des centaines de camions bloqués sur la route Bunia-Mahagi à cause de la dégradation de la route

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des centaines de véhicules transportant des produits pétroliers et des marchandises sont actuellement bloqués sur la route nationale numéro 27 (RN27), entre Bunia et Mahagi, dans la province de l'Ituri. En cause : la dégradation avancée du tronçon Pont Tchulu-Jina, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Bunia.

La RN27, qui relie l'Ituri aux pays de l'Afrique australe, est aujourd'hui quasi impraticable. Sur le tronçon concerné, les pluies ont transformé la route en bourbier : boue à perte de vue, camions embourbés, circulation quasiment impossible. Ce blocage menace l'approvisionnement de la région en produits essentiels.

La société civile dénonce l'inefficacité des travaux

Malgré les travaux de réhabilitation engagés depuis plus de deux ans par l'entreprise ORC Construct, la coordination provinciale de la société civile Forces vives de l'Ituri juge la situation insupportable. Son coordonnateur, Dieudonné Lossa, recommande :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« La résiliation du contrat signé avec ORC sur la RN27, qui a montré ses limites, de peur que les usagers s'opposent au paiement de péage ».

La société civile alerte également sur les conséquences économiques de ce blocage. Elle craint une hausse imminente des prix des produits de première nécessité sur les marchés de Bunia, en raison de la rupture des chaînes d'approvisionnement.

Pour l'instant, l'entreprise ORC Construct n'a pas encore réagi aux accusations portées contre elle.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.