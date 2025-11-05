Congo-Kinshasa: Ituri - Des centaines de camions bloqués sur la route Bunia-Mahagi à cause de la dégradation de la route

Des centaines de véhicules transportant des produits pétroliers et des marchandises sont actuellement bloqués sur la route nationale numéro 27 (RN27), entre Bunia et Mahagi, dans la province de l'Ituri. En cause : la dégradation avancée du tronçon Pont Tchulu-Jina, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Bunia.

La RN27, qui relie l'Ituri aux pays de l'Afrique australe, est aujourd'hui quasi impraticable. Sur le tronçon concerné, les pluies ont transformé la route en bourbier : boue à perte de vue, camions embourbés, circulation quasiment impossible. Ce blocage menace l'approvisionnement de la région en produits essentiels.

La société civile dénonce l'inefficacité des travaux

Malgré les travaux de réhabilitation engagés depuis plus de deux ans par l'entreprise ORC Construct, la coordination provinciale de la société civile Forces vives de l'Ituri juge la situation insupportable. Son coordonnateur, Dieudonné Lossa, recommande :

« La résiliation du contrat signé avec ORC sur la RN27, qui a montré ses limites, de peur que les usagers s'opposent au paiement de péage ».

La société civile alerte également sur les conséquences économiques de ce blocage. Elle craint une hausse imminente des prix des produits de première nécessité sur les marchés de Bunia, en raison de la rupture des chaînes d'approvisionnement.

Pour l'instant, l'entreprise ORC Construct n'a pas encore réagi aux accusations portées contre elle.