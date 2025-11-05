Congo-Kinshasa: Ebuteli soulève de sérieuses préoccupations sur la feuille de route électorale 2025-2029 publiée par la CENI

Dans sa deuxième note thématique sur les réformes institutionnelles, publiée le 3 novembre 2025 à Kinshasa, l'Institut congolais de recherche Ebuteli soulève de sérieuses préoccupations sur la feuille de route électorale 2025-2029 de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Selon Ebuteli, la CENI a publié en avril une feuille de route couvrant quatre années sans avoir présenté le rapport général du cycle électoral précédent, comme l'exige la loi organique. L'institut dénonce également l'absence d'informations sur les élections locales non organisées et un chronogramme qui ne tient pas compte de la fin du mandat de l'équipe actuelle, prévue pour octobre 2027.

Une interrogation sur la gouvernance électorale post-2027

La note s'interroge : qui pilotera les élections de 2028 si le mandat des membres actuels de la CENI expire une année avant ? Ebuteli recommande d'instaurer un calendrier de désignation anticipée, conformément à la loi qui prévoit l'ouverture du processus 90 jours avant l'expiration du mandat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour restaurer la confiance, Ebuteli propose que la CENI dépose son rapport général à l'Assemblée nationale, afin de permettre un audit par la Cour des comptes. L'institut estime que la feuille de route ne pourra devenir un document collectif de référence que si elle repose sur trois piliers : transparence, redevabilité et coopération interinstitutionnelle.

À ce jour, la CENI n'a pas officiellement réagi à cette note. Toutefois, son site officiel indique que des rapports annuels sont déposés au Parlement chaque année avant le 30 avril, conformément à la loi organique.