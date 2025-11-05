Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et l'Émir du Qatar évaluent les différents processus de paix en RDC

En marge du deuxième sommet mondial pour le développement social, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré mardi 4 novembre à Doha l'Émir du Qatar, Cheick Tamim Ben Hamad Al Thani.

Selon la Présidence congolaise, les deux dirigeants ont discuté de la visite prochaine de l'Émir à Kinshasa et ont évalué les différents processus de paix en cours en RDC, notamment dans l'Est du pays, en proie à des conflits armés persistants.

Ce tête-à-tête a également permis de renforcer les relations bilatérales entre la RDC et le Qatar, qui entretiennent d'excellents liens diplomatiques, politiques et économiques.

Les deux pays partagent une volonté commune de promouvoir le développement de leurs peuples respectifs.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie, dans un contexte où la RDC cherche à mobiliser des partenaires pour consolider la paix et accélérer son développement social.