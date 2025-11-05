Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et l'Émir du Qatar évaluent les différents processus de paix en RDC

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En marge du deuxième sommet mondial pour le développement social, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré mardi 4 novembre à Doha l'Émir du Qatar, Cheick Tamim Ben Hamad Al Thani.

Selon la Présidence congolaise, les deux dirigeants ont discuté de la visite prochaine de l'Émir à Kinshasa et ont évalué les différents processus de paix en cours en RDC, notamment dans l'Est du pays, en proie à des conflits armés persistants.

Ce tête-à-tête a également permis de renforcer les relations bilatérales entre la RDC et le Qatar, qui entretiennent d'excellents liens diplomatiques, politiques et économiques.

Les deux pays partagent une volonté commune de promouvoir le développement de leurs peuples respectifs.

Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie, dans un contexte où la RDC cherche à mobiliser des partenaires pour consolider la paix et accélérer son développement social.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.