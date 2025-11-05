Madagascar: Grève des enseignants - Un protocole d'accord en préparation

Le mouvement de contestation mené par les enseignants et les élèves dans l'enceinte du ministère de l'Éducation nationale s'est poursuivi hier. Tandis que les élèves réclament la reprise immédiate des cours, les enseignants, eux, exigent des réponses concrètes à leurs revendications professionnelles.

Une délégation de la Présidence de la Refondation conduite par le Colonel Gervais Andriamiarisoa, accompagnée de la ministre de l'Éducation nationale, le Dr Elis Karena Hanitriniaina, s'est rendue sur les lieux pour dialoguer avec les manifestants. L'objectif : apaiser les tensions et ouvrir la voie à une résolution concertée du conflit.

À l'issue des discussions, il a été convenu que les revendications seront tout de suite examinées dans leur globalité, en tenant compte des aspects financiers. Cela concerne entre autres le rapprochement des ménages et de l'intégration professionnelle. « La signature d'un protocole d'accord a été jugée indispensable pour mettre fin à la crise. Sa concrétisation est prévue pour demain (NDLR CE JOUR). Toutefois, ce document ne pourra être signé qu'après validation par la Présidence de la Refondation, à laquelle il sera transmis par la ministre concernée. Cette étape est présentée comme un passage obligé avant toute officialisation », rapporte le porte-parole des enseignants lors du compte rendu des négociations avec les autorités.

Accord

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La ministre de l'Éducation nationale a rappelé que le gouvernement est pleinement conscient des difficultés rencontrées par les enseignants. Elle a assuré que des mesures sont en cours, à la fois à court et à long terme, pour répondre à leurs attentes. Elle a également précisé que les revendications dépassent désormais le seul cadre de son ministère. Plusieurs autres départements sont impliqués dans l'élaboration des solutions, lesquelles sont déjà intégrées dans le projet de Loi de finances initiale (LFI) 2026, actuellement en attente d'approbation par l'Assemblée nationale.