Congo-Brazzaville: Vie citoyenne - Concertation Enyéllé-2025

Profitant de sa descente sénatoriale, le vénérable Paul Soni-Benga a participé à la concertation Enyéllé-2025 impliquant les filles et fils d'Enyéllé.

En tant que modérateur et conseiller de la Nation, le sénateur Paul Soni-Benga justifie sa présence lors de la concertation étant investi du rôle de jouer l'interface entre les élus et la population congolaise afin d'aider à aplanir les angles et atténuer les conflits entre communautés pour le mieux vivre ensemble.

Au programme de cette concertation, des questions cruciales répertoriées comme affectant cette localité. Deux jours durant, les enfants d'Enyéllé venus de Pointe-Noire, Brazzaville et autres localités du district, les ont abordées dans un esprit libre et constructif, mettant un accent particulier sur les questions relatives à l'éducation. En plénière, les causes et solutions ont été esquissées face au comportement des jeunes. Un cahier des charges a été élaboré allant jusqu'à la recherche de la restauration du pouvoir traditionnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le sénateur natif d'Enyéllé a félicité et remercié les initiateurs de cette concertation, heureux de participer à cette rencontre citoyenne. À l'issue de celle-ci, il a relevé deux temps forts. Le premier, celui d'avoir vu les participants venir en masse, notant également la participation des chefs de village respectifs du district.

Le deuxième, à son avis, c'est d'avoir constaté la tenue du huis clos entre sages et notables pour débattre des préconisations de la plénière auxquelles ils ont pu apporter des solutions concertées au diagnostic établi.

En marge de la concertation, au nom de tous les parlementaires d'Enyéllé, Paul Soni Benga a offert des fournitures scolaires aux établissements de la circonscription.

Les notables ont effectué par la suite une visite du chantier du CEFA où est prévue la livraison prochaine d'une salle multimédia. Ils ont aussi procédé à l'installation de panneaux de signalisation routière.