Afrique: Africa Foto Fair 2025 - La photographie en fête à Abidjan et Grand-Bassam

Du 12 novembre au 7 décembre, Abidjan et Grand-Bassam accueilleront la 4e édition du Salon international Africa Foto Fair (Aff). Un rendez-vous incontournable de la photographie contemporaine africaine, sous le signe de la mémoire et du partage.

Créé par la photographe éthiopienne Aïda Muluneh, fondatrice d'AMS Studio, Africa Foto Fair s'impose, depuis quatre ans, comme l'un des plus grands salons de photographie en Afrique de l'Ouest. L'événement rassemble, chaque année, des photographes émergents et confirmés venus d'Afrique et d'ailleurs autour d'une idée forte : connecter l'Afrique au monde à travers des images puissantes, entre art, engagement et éducation.

« Ce sera l'occasion de découvrir l'Éthiopie et son histoire », a indiqué Aïda Muluneh à propos de l'exposition inaugurale, lors de la conférence de presse de lancement qu'elle a animée, le 4 novembre à Cocody, au siège de Côte d'Ivoire Tourisme, partenaire de l'évènement.

Le pré-lancement aura lieu le 12 novembre à l'Institut français d'Abidjan, avec l'exposition "L'Éthiopie : passé et avenir", un voyage à travers les archives et la mémoire du pays de l'organisatrice.

S'en suivront des expositions multisites à Abidjan (Institut français, Galerie Studer) et à Grand-Bassam, où la Maison de l'art et les rues historiques deviendront des espaces de découverte artistique à ciel ouvert.

À Grand-Bassam, le public pourra admirer des archives photographiques de la ville, des expositions sur la mode et l'identité, sans oublier les projections de films et les soirées Dj. Un parcours culturel intégrant un circuit vélo guidé et un village commercial et touristique offrira aux visiteurs une expérience mêlant art, patrimoine et convivialité.

Cette édition réunira une centaine de photographes issus de 30 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques. Trois grandes artistes sont à l'honneur. A savoir Marta Soul, célèbre pour ses mises en scène explorant identité et genre; Sofia Moro, figure majeure de la photographie documentaire espagnole et Ana Amado, architecte et photographe de renommée internationale.

Fidèle à sa vocation éducative, Africa Foto Fair proposera également des ateliers, des panels et des conférences pour encourager la formation et l'échange entre professionnels et jeunes talents.

La programmation sera enrichie par des performances musicales avec Harmonie Sonore, Yohana Sahle (groupe de jazz éthiopien) et plusieurs Dj africains, pour célébrer le dialogue entre sons, images et émotions.