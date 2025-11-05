Congo-Kinshasa: L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale fixée au 13 novembre

5 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli, a annoncé ce mardi 4 novembre que l'élection du nouveau président de la Chambre basse du Parlement ainsi que celle du rapporteur adjoint se tiendront le jeudi 13 novembre 2025. Cette décision fait suite à une réunion du bureau et de la conférence des présidents.

Le député Aimé Boji a été désigné comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation pour succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Pour le poste de rapporteur adjoint, laissé vacant par Dominique Munongo, Clotilde Mutita a été proposée par le groupe parlementaire Ensemble pour la République. Deux autres candidatures ont été annoncées pour ce poste : Gratien Iracan et Christelle Vuanga, représentant les députés non-inscrits.

Calendrier électoral et procédure de candidature

Conformément à l'article 27 du règlement intérieur, les candidatures seront reçues pendant trois jours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À partir de samedi, les dossiers seront examinés par une commission technique mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale », a annoncé Jacques Djoli.

Il a précisé que les candidatures peuvent être présentées par la majorité, l'opposition, un parti politique, un groupe parlementaire ou à titre indépendant.

Campagne et vote en plénière solennelle

Les journées des 11 et 12 novembre seront consacrées à la campagne électorale. Le vote aura lieu le jeudi 13 novembre à partir de 13h, lors d'une plénière solennelle. Les candidats retenus présenteront leur message avant le scrutin.

Une fois élus, le président et le rapporteur adjoint seront installés officiellement, permettant ainsi la reprise des travaux parlementaires.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.