Congo-Kinshasa: L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale fixée au 13 novembre

Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Djoli, a annoncé ce mardi 4 novembre que l'élection du nouveau président de la Chambre basse du Parlement ainsi que celle du rapporteur adjoint se tiendront le jeudi 13 novembre 2025. Cette décision fait suite à une réunion du bureau et de la conférence des présidents.

Le député Aimé Boji a été désigné comme candidat unique de l'Union sacrée de la nation pour succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale. Pour le poste de rapporteur adjoint, laissé vacant par Dominique Munongo, Clotilde Mutita a été proposée par le groupe parlementaire Ensemble pour la République. Deux autres candidatures ont été annoncées pour ce poste : Gratien Iracan et Christelle Vuanga, représentant les députés non-inscrits.

Calendrier électoral et procédure de candidature

Conformément à l'article 27 du règlement intérieur, les candidatures seront reçues pendant trois jours.

« À partir de samedi, les dossiers seront examinés par une commission technique mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale », a annoncé Jacques Djoli.

Il a précisé que les candidatures peuvent être présentées par la majorité, l'opposition, un parti politique, un groupe parlementaire ou à titre indépendant.

Campagne et vote en plénière solennelle

Les journées des 11 et 12 novembre seront consacrées à la campagne électorale. Le vote aura lieu le jeudi 13 novembre à partir de 13h, lors d'une plénière solennelle. Les candidats retenus présenteront leur message avant le scrutin.

Une fois élus, le président et le rapporteur adjoint seront installés officiellement, permettant ainsi la reprise des travaux parlementaires.