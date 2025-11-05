Congo-Kinshasa: Walikale au bord de la famine - Le PAM et l'UNICEF mobilisés face à une crise nutritionnelle alarmante

La faim frappe aux portes de Walikale, menaçant des milliers de familles déplacées dans ce territoire du Nord-Kivu. Face à cette urgence humanitaire, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'UNICEF unissent leurs efforts pour organiser une réponse rapide à une crise nutritionnelle jugée critique.

C'est à Beni, chef-lieu provisoire de la province, que Ollo Sib, directeur intérimaire du PAM en RDC, a lancé l'alerte mardi 4 novembre lors d'une rencontre avec le vice-gouverneur du Nord-Kivu. Il a annoncé le déploiement imminent d'une mission conjointe PAM-UNICEF à Walikale pour relancer les activités des deux agences onusiennes dans cette zone classée en phase 4 d'insécurité alimentaire, soit l'un des niveaux les plus critiques selon les standards des Nations Unies.

Une situation nutritionnelle préoccupante

« Notre objectif est d'évaluer la situation humanitaire. Cette mission va nous permettre d'organiser une réponse pour les populations qui en ont besoin », a déclaré Ollo Sib.

Il précise que les bureaux du PAM seront rouverts et qu'une présence permanente sera assurée à Walikale, un territoire qui a récemment connu de nombreux déplacements de populations. L'analyse de la sécurité alimentaire révèle une situation très difficile, avec un taux estimatif de malnutrition de 46 %, un chiffre jugé alarmant.

« Walikale est en phase 4 sur une échelle de 1 à 5. Cela signifie que le territoire est déjà proche d'une situation extrêmement difficile », a-t-il ajouté.

Un appel à la solidarité internationale

Cette mobilisation du PAM et de l'UNICEF intervient dans un contexte où l'accès à la nourriture, aux soins et à la protection devient de plus en plus limité pour les populations déplacées. Les deux agences appellent à une coordination renforcée des partenaires humanitaires pour éviter une catastrophe nutritionnelle dans cette région déjà fragilisée par les conflits.