Congo-Kinshasa: Vols internationaux au pays - Une nouvelle redevance de 30 USD s'ajoute au Go-Pass

Chaque compagnie aérienne opérant en RDC devra désormais percevoir 30 dollars auprès des passagers des vols internationaux. C'est ce que stipule le contrat de partenariat signé par le Gouvernement congolais et l'entreprise américaine Securiport LLC, spécialisée dans la sécurisation des infrastructures de transport à travers certains pays du continent africain.

Le document consulté, consulté par Radio Okapi mardi 4 novembre 2025, précise que cette redevance de 30 dollars concerne uniquement les passagers des vols internationaux, à l'aller comme au retour, sur tous les vols commerciaux. L'information a été confirmée par des sources internes, qui rappellent que ce montant était déjà inclus dans les billets d'avion par le passé, et géré par la Direction générale de migration (DGM).

Répartition de recettes

Sur le plan financier, 15 % des fonds collectés reviendront à l'État congolais, tandis que 85 % seront alloués au partenaire privé, fait savoir le ministère de l'Intérieur.

Securiport LLC sera chargée de financer, concevoir et mettre en oeuvre des systèmes de sécurité pour lutter contre les menaces transnationales, la falsification et la contrefaçon de documents, ainsi que d'assurer l'identification des voyageurs entrant et sortant du pays, prévoit l'accord.

Ce dispositif qui sera mis en place permettra également de prévenir la fraude documentaire, souvent utilisée comme moyen d'infiltration par des individus radicalisés à des fins criminelles, révèle le document.

En plus du Go-Pass

Pour garantir la durabilité de ce partenariat, Securiport LLC, de son côté, s'engage à former les agents de la DGM afin qu'ils s'adaptent aux standards internationaux de sécurité dans les ports et aéroports.

Ce partenariat a été signé le 18 octobre dernier, pour la RDC, par les vice-Premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Sabani, et des Transports, Jean-Pierre Bemba. Il s'inscrit dans une démarche de modernisation de la gestion des frontières, conformément aux normes de l'OACI, et vise à soutenir les efforts du Gouvernement congolais dans la lutte contre le terrorisme, les conflits armés et les mouvements rebelles exploitant les failles du contrôle migratoire.

Cette redevance vient donc s'ajouter au Go-Pass, une taxe aéroportuaire en RDC collectée depuis plusieurs années par la Régie des voies aériennes (RVA) pour financer la réhabilitation des infrastructures. Elle coûte 55 USD pour les vols internationaux et 15 USD pour les domestiques. En clair, pour un voyage aller-retour à l'étranger, chaque passager devra prévoir 115 USD pour s'acquitter de ces deux obligations, en dehors du prix du billet.