Congo-Kinshasa: Des cas d'inondations à la suite de la pluie à Kinshasa

Des cas d'inondations ont été signalés mardi 4 novembre, à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa.

Les communes les plus touchées par cette catastrophe naturelle sont Lingwala, où le bourgmestre a fait état de l'inondation du quartier Lokole ainsi que des rues Niangwe et Kalembelembe.

Dans la commune de Kalamu, l'autorité municipale a alerté sur le débordement de la rivière Kalamu, ainsi que sur l'état d'insalubrité déplorable de certaines ruelles, causé par des déchets emportés par les eaux de pluie.

Dans la commune de Barumbu, l'avenue Itaga a été complètement submergée, entravant la circulation des véhicules et autres engins roulants.

A quelques mètres de là, l'école catholique Saint-Charles Lwanga a été inondée. Selon un des professeurs de cet établissement scolaire, les cours de la vacation du soir n'ont pas été organisés en raison des inondations.

Plusieurs quartiers de cette municipalité sont restés dans le noir à la suite de l'arrêt de la sous-station de la Funa, qui s'est retrouvée sous les eaux de pluie.

De nombreux habitants de ce coin de la capitale ont attribué cette situation notamment au manque de curage des caniveaux, censés faciliter le ruissellement des eaux.