Congo-Kinshasa: À Kananga, des prestataires de soins réclament l'amélioration de leur prise en charge

Lors d'un sit-in organisé le lundi 3 novembre devant le bureau du gouverneur du Kasaï-Central, à Kananga, des prestataires de soins ont réclamé une amélioration de leur prise en charge.

Ils affirment avoir organisé cette activité à la demande des syndicats nationaux, ayant lancé un appel à un méga sit-in intitulé : « Aller travailler au ministère des Finances ce lundi 3 novembre 2025 devant le centre financier de Kinshasa pour les cadres et agents du secteur de la santé de Kinshasa, et devant les gouvernorats des provinces pour ceux des provinces ».

Ces acteurs du secteur de la santé exigent notamment le paiement effectif des compléments de salaire des mois d'août et septembre 2025.

Ils recommandent également l'intégration des paiements complémentaires et ordinaires du premier trimestre 2026, ainsi que le paiement rétroactif des agents dont les comptes ont été gelés en avril 2025.

Les prestataires de soins appellent aussi au respect de tous les autres engagements pris dans le cadre des accords entre le banc syndical et le banc gouvernemental.

En mai dernier, le Syndicat national des médecins de la RDC (SYNAMED) avait appelé le gouvernement à aligner plus de 5 000 médecins du secteur public à la prime de risque et à mécaniser 10 000 autres.

Le secrétaire général de cette structure, Dr John Senga, avait déclaré que « l'attitude de l'État, qui refuse d'honorer ses engagements, constitue un risque non seulement pour les médecins, mais aussi pour les patients qui attendent des soins appropriés pour leur survie ».