Maroc: Le marché du travail reste miné par le sous-emploi et la baisse de l'activité

4 Novembre 2025
Libération (Casablanca)
Par Alain Bouithy

La nouvelle aurait pu être bonne pour le marché du travail. Mais avec la hausse du sous-emploi et le recul du taux d'activité et d'emploi, la baisse de 0,5 point du taux de chômage au troisième trimestre de 2025 ne change pas grand-chose à une situation qui demeure préoccupante à bien des égards.

Selon les statistiques publiées par le Haut-commissariat au plan (HCP), entre le troisième trimestre de l'année 2024 et celui de 2025, le nombre de chômeurs a baissé de 55.000 personnes.

Après une diminution de 29.000 chômeurs en milieu urbain et de 25.000 en milieu rural, il est passé de 1.683.000 à 1.629.000 chômeurs. «Ce qui correspond à une diminution de 3%», a précisé l'institution publique.

Ainsi, «le taux de chômage a reculé de 0,5 point, passant de 13,6% à 13,1%, de 0,7 point en milieu urbain, passant de 17% à 16,3%, et de 0,5 point en milieu rural, de 7,4% à 6,9%», a fait savoir le HCP dans sa note d'information relative à la situation du marché du travail au troisième trimestre de 2025.

D'après la même source, toutes les catégories de la population ont connu une baisse du taux de chômage, à l'exception des femmes, pour lesquelles le taux de chômage a enregistré une hausse de 0,8 point, passant de 20,8% à 21,6%.

Entre le troisième trimestre de 2024 et la même période de 2025, le chômage a reculé d'un point parmi les hommes, passant de 11,6% à 10,6%, a poursuivi l'organisme ajoutant qu'« il a également baissé de 1,1 point parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 39,5% à 38,4%, de 0,8 point parmi les personnes âgées de 35 à 44 ans, de 7,7% à 6,9% ».

Mais en dépit de ces reculs, le sous-emploi et le taux d'activité et d'emploi continuent de gangrener le marché du travail.

En effet, au cours de cette période, le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi a augmenté de 133.000 personnes. Les données recueillies montrent qu'il est passé de 1.066.000 à 1.199.000 personnes au niveau national, de 590.000 à 651.000 personnes en milieu urbain et de 476.000 à 549.000 en milieu rural.

Ainsi, «le taux de sous-emploi est ainsi passé de 10% à 11,1% au niveau national, de 8,8% à 9,5% en milieu urbain et de 12% à 13,8% en milieu rural», a fait remarquer l'institution.

Le taux d'activité a de son côté baissé, au niveau national, de 43,6% à 43,3%. Selon les chiffres, il est passé de 45,7% à 45,2% en milieu rural et de 42,5% à 42,3% en milieu urbain. Le taux d'activité des hommes est passé de 68,6% à 68,1% et celui des femmes de 19,2% à 19,1%.

Quant au taux d'emploi, les chiffres suggèrent qu'il a stagné à 37,6% au niveau national. Ce taux a connu une légère baisse de 0,2 point en milieu rural (de 42,3% à 42,1%) et une quasi-stagnation (+0,1 point) en milieu urbain (de 35,3% à 35,4%). De plus, ce taux a augmenté de 0,2 point parmi les hommes, passant de 60,7% à 60,9%, et a baissé de 0,2 point parmi les femmes, de 15,2% à 15%.

