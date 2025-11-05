Burkina Faso: Enseignements techniques et professionnels - De nouveaux établissements en vue dans le Guiriko

Le lycée national de Bobo-Dioulasso a abrité, mardi 4 octobre 2025, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubacar Savadogo, présent à la montée des couleurs, a annoncé de nombreuses mesures visant à promouvoir l'Enseignement technique et professionnel et les valeurs civiques et patriotiques au sein des établissements.

Le lycée national de Bobo-Dioulasso, situé au secteur 21 de la ville de Sya, a été créé en 2003. Il compte 2 753 élèves et 79 agents. C'est cet établissement, l'un des plus grands de la ville, qui a accueilli, mardi 4 octobre 2025 dans la matinée, les forces vives de la région du Guiriko pour la montée mensuelle des couleurs nationales. Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubacar Savadogo, présent aux côtés des forces vives, a dévoilé à l'occasion, les

orientations données à son département par le chef de l'Etat et le Premier ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Son département, a-t-il révélé, a été instruit, de porter de 5 à 60% à l'horizon 2050, le taux des élèves dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Pour atteindre cet objectif dans 25 ans, il a annoncé que de nombreux chantiers vont être mis en oeuvre partout au Burkina Faso. Dans la région du Guiriko, Boubacar Savadogo a annoncé l'ouverture de 34 nouveaux établissements avec des filières de l'enseignement technique et de formation professionnelle qui vont s'ajouter aux cinq déjà existants.

Il a également annoncé la réhabilitation du centre de formation professionnelle régionale du Guiriko qui va être d'ailleurs inauguré, samedi 8 novembre 2025, la réhabilitation et l'agrandissement du collège d'enseignement technique de Orodara, la construction dès le mois de janvier d'un nouveau lycée de formation professionnelle à Bobo-Dioulasso et de deux nouveaux lycées professionnels qui vont venir s'ajouter au lycée professionnel régional Guimbi-Ouattara.

« Mon département ne ménagera aucun effort pour que la région du Guiriko puisse être en bonne place à l'heure du bilan, dans la mise en oeuvre des orientations du gouvernement », a souligné le ministre Savadogo.

Etendre l'immersion patriotique aux lauréats du BEPC, BEP et CAP

Le premier responsable du département de l'enseignement secondaire a ajouté qu'à la fin de l'année 2026, l'immersion patriotique va s'étendre à tous les lauréats du BEPC, du BEP et du CAP. De même une « mini immersion patriotique » va être mise en expérimentation en collaboration avec les FDS au sein des établissements pendant les deux premiers trimestres et va concerner les élèves des classes intermédiaires, à savoir ceux de la 6e jusqu'à 4e et de la seconde en première en vue d'inculquer à ces élèves les valeurs patriotiques et civiques.

Le secrétaire général de la région du Guiriko, Abraham Somdo, représentant le gouverneur, a marqué la disponibilité de la région à accompagner le ministère dans la mise en oeuvre de ces différentes orientations assignées au département de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique.

Le directeur régional de l'Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique du Guiriko, Tanga Ouédraogo, a quant à lui, renouvelé sa promesse de cultiver les valeurs de discipline, de respect de l'autorité, de solidarité et de travail bien fait, valeurs chères à notre administration et indispensable à la réussite de la mission de service public. S'agissant de solidarité, les commerçants du marché de Lafiabougou ont remis au cours de cette cérémonie de montée de couleurs, la somme de 202 125 F CFA pour le Fonds de soutien patriotique.