Burkina Faso: Education nationale - Une Radio-Télévision Educative pour renforcer le système éducatif

4 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gbetcheni Constantin Bertrand Kambire (Collaborateur)

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a présidé la cérémonie de lancement de la Radio-télévision éducative, mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou.

La « Radio scolaire » innove et prends le nom « Radio-télévision éducative » (RTE). Elle a été lancée, mardi 4 novembre 2025, à Ouagadougou, par le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, représentant le Premier ministre. La RTE se veut être une école sur les ondes, un espace dynamique où se rencontrent le savoir, la culture et la citoyenneté. Située au quartier zone du bois dans l'arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou, la nouvelle station est disponible sur la fréquence « 107.MHz ».

Elle a un programme de 29 émissions autour de 6 thématiques. Il s'agit de « Education et formation », « Citoyenneté, valeur et gouvernance », « Culture, langues et identité », « Technologie, numérique et innovation », « Environnement, santé et sport » et « Jeunesse, enfance et détente ».

Le directeur général de la qualité de l'éducation préscolaire et primaire, Dr Marcel Guigma, a expliqué que la RTE est un outil stratégique au service des trois ministères en charge de l'éducation. Il s'agit du ministère en charge de l'enseignement de base, celui du secondaire et celui de l'enseignement supérieur. Il a précisé qu'en plus de la fréquence, la RTE est diffusée en direct sur le site officiel du ministère en charge de l'enseignement de base et bientôt sur la Télévision numérique terrestre (TNT).

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a salué l'engagement du ministre chargé de l'Enseignement de base ainsi que ses collaborateurs et partenaires techniques et financiers qui ont oeuvré à la réalisation de la RTE.

Le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a confié que la RTE est le prolongement des classes dans les ondes et en ligne, permettant de transmettre le savoir. Quant au président du Conseil supérieur de la communication (CSC), Louis Modeste Ouédraogo, représentant des parrains, il a soutenu que l'éducation est le socle sur lequel se construit toute nation prospère. Il a estimé que la RTE est une réponse brillante et pragmatique, car elle incarne la modernité et l'adaptabilité du système éducatif.

« Nous sommes convaincu que la RTE deviendra un pilier de notre système éducatif, un outil d'émancipation et d'inspiration », a-t-il relevé.

A l'occasion, les parrains ont offert 10 dictaphones et le ministère en charge de la transition digitale, 15 ordinateurs à la direction générale de la RTE.

