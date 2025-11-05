Sénégal: Meilleurs sportifs de la saison 2024-2025 - L'ANPS livre son verdict ce matin

La succession de Modou Lo (meilleur lutteur avec frappe), Nicolas Jackson (meilleur joueur expatrie), General Malicka (meilleur lutteur sans frappe), Louis François Mendy (meilleur sportif) et autre Cheikh Lo Ndoye (meilleur footballeur local) au palmarès des meilleurs sportifs sénégalais de l'année 2024-2025 est l'année. L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) va procéder ce mercredi à partir de 10 heures au dépouillement. Ce sera en direct dans les locaux de Sports.

Qui succèderont a Modou Lo (meilleur lutteur avec frappe), Nicolas Jackson (meilleur joueur expatrie), General Malicka (meilleur lutteur sans frappe), Louis François Mendy (meilleur sportif) et autre Cheikh Lo Ndoye (meilleur footballeur local) au palmarès des meilleurs sportifs sénégalais de l'année 2024-2025 ? Le verdict est attendu ce matin à partir de 10 heures dans les locaux du groupe Dsports ou l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) va procéder au dépouillement des votes d'une trentaine de Services sports des organes de presse.

Depuis l'année 2000, la doyenne des associations de presse au Sénégal récompense chaque fin de saison les meilleurs sportifs sénégalais dans différentes disciplines ou les lauréats reçoivent des trophées lors d'une soirée de gala. Un évènement majeur qui est attendu par tout l'écosystème sportif sénégalais.

D'ailleurs, l'ANPS a instauré depuis quelques années, un naiming pour immortaliser certains athlètes sénégalais qui ont marqué le sport de notre d'une empreinte indélébile. C'est ainsi que le titre du meilleur sportif porte le nom de El Hadji Amadou Dia Ba, seul et unique médaillé aux Jeux olympiques a Seoul (Corée du Sud) en 1988. Le trophée Abdourahmane Ndiaye Falang est attribué au meilleur lutteur sans frappe. Quant au meilleur footballeur local, il se voit attribuer le trophée de Ibrahima Coulibaly, meilleur buteur de l'histoire du championnat national avec plus de 40 réalisations (record absolu). Enfin, le trophée Jules François Bertrand Bocande est décerné au meilleur footballeur sénégalais établi a l'extérieur.

Au cours de la soirée de gala inscrit dans l'agenda du sport sénégalais et prévu cette année le 6 décembre prochain au niveau de l'Esplanade de la 2STV, plusieurs personnalités du monde sportif sont aussi honores par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS).