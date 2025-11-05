Sénégal: Subvention des écoles - 16 millions de francs CFA dégagés par la mairie de Sédhiou

La commune de Sédhiou a procédé à la dotation de fournitures scolaires aux écoles primaires de sa circonscription. Ce matériel d'une valeur de 16 millions de francs CFA a permis de soulager les établissements de la commune.

Sédhiou - Pour cette année, le montant a augmenté par rapport aux années précédentes. En 2023, avec un budget de 993 millions, la subvention des écoles primaires était évaluée à 14 millions.

« Cette année, on est à 1 397 000 de francs CFA de budget annuel, 18 à 20 millions ont été injectés dans l'éducation. C'est en fonction du budget que nous prenons en charge certaines préoccupations des populations, surtout sur le domaine de l'éducation », a souligné Elhadj Omar Kanté, adjoint au maire de la commune de Sédhiou.

Des établissements vandalisés

Lors de cette remise des dotations aux établissements scolaires, les autorités ont déploré les cas de cambriolage notés cette année au niveau de certaines écoles de Sédhiou pendant les vacances scolaires.

« On a constaté un vandalisme dans certains établissements scolaires. Des gens sont entrés pour couper des fils ou démonter les têtes de robinets et ainsi de suite », a expliqué El Hadji Omar Kanté.

« Chez nous, la cantine scolaire a été dévalisée cette année, c'est pendant les vacances. Nous avons sollicité un gardien en vain », a ajouté de son côté Niokhor Diallo, président du collectif des directeurs d'école de la commune de Sédhiou.

Depuis l'annonce de ces actes illégaux, des dispositions ont été prises. Selon l'adjoint au maire, les autorités ont été informées, et même la police a fait une descente au niveau de ces établissements pour aller constater. Une plainte est déposée contre X.

Cette année, la remise des fournitures scolaires a connu un léger retard. Ceci c'est à cause des directeurs d'école qui étaient en session de renforcement de capacités sur le bilinguisme qui a été introduit dans le système éducatif.