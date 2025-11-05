Sénégal: Santé - Trois ambulances médicalisées de haute qualité offertes au pays

Trois ambulances médicalisées de haute qualité, ainsi que des concentrateurs et bonbonnes d'oxygène ont été offerts au Sénégal par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les équipements ont été réceptionnés lundi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a reçu en audience une délégation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le lundi 3 novembre 2025, pour la remise officielle d'un lot d'équipements médicaux dans les locaux du ministère.

« L'OMS a offert trois ambulances médicalisées de haute qualité, ainsi que des concentrateurs et bonbonnes d'oxygène. Un geste salué avec gratitude par le ministre, particulièrement précieux dans le cadre de la riposte contre la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) », renseigne une note de la tutelle rendue publique mardi soir.

Lors de cette rencontre, le Dr Abdourahmane Diallo, coordonnateur des programmes de santé au bureau régional Afrique de l'OMS, a tenu à féliciter le Sénégal pour l'atteinte du niveau 3 de maturité en production locale de produits de santé.

« Il a également salué la certification de l'élimination du trachome obtenue en juillet 2025, les progrès soutenus dans la lutte contre la poliomyélite, et l'acceptation d'héberger le hub régional des urgences à Dakar, renforçant ainsi le leadership sanitaire du Sénégal en Afrique », poursuit le document.

La même source indique que la délégation était conduite par le Dr Abdourahmane Diallo, coordonnateur des programmes de santé au bureau régional de l'OMS Afrique, accompagné entre autres du Dr Thierno Baldé, coordonnateur du hub régional des urgences basé à Dakar, et du Dr Mady Ba du bureau pays de l'OMS.