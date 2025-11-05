Sénégal: Audit physique et biométrique de ses agents - L'État franchit un pas décisif

Le Sénégal a franchi un pas décisif en matière d'audit physique et biométrique des agents de la Fonction publique avec la signature d'un partenariat entre le ministère de tutelle et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Le but est d'avoir une gouvernance publique plus performante.

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public (MFPTRSP), Olivier Boucal, et le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keïta, ont signé, ce mardi 4 novembre 2025, une convention de partenariat stratégique dans les locaux du ministère.

Ce partenariat s'inscrit, selon une note de la tutelle, dans la dynamique impulsée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à travers le New Deal technologique et la Vision Sénégal 2050. Ces deux politiques font du numérique un levier essentiel de transformation de l'Administration.

Ainsi, en unissant leurs expertises, le MFPTRSP et la CDC renforcent la synergie entre l'État réformateur et l'État investisseur, au service d'une gouvernance publique performante.

Recensement physique et biométrique des agents de l'Etat

« Le premier projet de cette convention portera sur le recensement physique et biométrique des agents de l'État, étape déterminante vers la mise en place du Système intégré de gestion des ressources humaines », lit-on dans le document.

Il s'agira de mieux maîtriser les effectifs, de rationaliser la dépense publique et d'assurer davantage de transparence dans la gestion du capital humain de l'État.

À cet effet, le Directeur général de la CDC, Fadilou Keïta, a rappelé les missions de l'institution et annoncé la création prochaine de deux nouvelles filiales destinées à renforcer son dispositif.

Il a souligné le rôle de Synapsys Conseils SA, partenaire technologique du groupe, comme partenaire clé du ministère pour la mise en oeuvre de l'audit biométrique et d'autres projets de digitalisation. Sur ce, il affirme que son équipe reste pleinement disposée à accompagner le ministère dans ses ambitions de réforme et de modernisation.

Complémentarité féconde entre l'État réformateur et l'État investisseur

Pour sa part, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a salué la qualité de ce partenariat, symbole d'une complémentarité féconde entre l'État réformateur et l'État investisseur.

Il a relevé que la maîtrise des effectifs constitue un enjeu stratégique pour une administration performante et transparente, précisant que cette initiative s'inscrit dans la trajectoire de réforme voulue par le chef de l'État.

Le ministre a enfin réaffirmé la relation de confiance et de continuité qui lie son département à la CDC, soulignant que ce partenariat contribuera durablement à bâtir un service public moderne, efficace et centré sur le citoyen.

Cette signature marque une nouvelle étape dans la collaboration entre les deux institutions, déjà partenaires lors de la première édition du Gov'Athon du Service public.