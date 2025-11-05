Sénégal: La CONFEJES veut 'faire bouger les lignes' avec la Conférence internationale Femmes et sport

Dakar — La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) ambitionne de faire de la Conférence internationale Femme et Sport en Afrique (CIFSA) un "point de départ vers un avenir plus équitable et plus ambitieux" pour le sport féminin sur le continent, a déclaré, mardi à Dakar, sa Secrétaire générale, Louisette-Renée Thobi.

"Cette conférence marque une étape historique. Elle incarne notre volonté commune de faire bouger les lignes dans le sport. Nous voulons en faire une première, à moins d'un an de la Conférence internationale Femme et Sport prévue à Birmingham, en Angleterre, du 9 au 11 juin 2026. Les conclusions issues de nos travaux seront partagées avec l'ensemble des acteurs oeuvrant pour l'égalité entre les femmes et les hommes", a-t-elle affirmé.

Mme Thobi s'exprimait mardi à Dakar lors de la conférence de presse de lancement de cet évènement.

Le rendez-vous de Birmingham prévu en juin 2026 sera précédé de la Conférence internationale Femme et Sport Afrique, un événement qui aura lieu du 7 au 9 décembre 2025 à Dakar. L'activité est placée sous le haut patronage du président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Elle réunira des experts, chercheurs, athlètes, décideurs et acteurs du sport féminin africain et francophone autour du thème "Sport et leadership féminin".

"Chaque partie prenante a un rôle essentiel à jouer pour que les recommandations issues de cette conférence se traduisent en actions concrètes, durables et mesurables. Notre ambition est d'en faire le socle d'un avenir plus équitable pour le sport féminin en Afrique", a insisté la Secrétaire générale de la CONFEJES.

Elle a par ailleurs invité les femmes membres des fédérations sportives à venir partager leurs expériences lors de cet événement, qui comprendra notamment une randonnée pédestre, des séances plénières, des panels ministériels et des ateliers thématiques favorisant l'échange d'idées et de bonnes pratiques.

"Nous poursuivons le combat pour accroître la présence des femmes aux postes de responsabilité : ministres, entraîneures, directrices techniques, joueuses, présidentes de fédération. Des progrès ont été réalisés, mais une étude menée en 2017 au sein de la CONFEJES montre que l'évolution demeure lente", a-t-elle souligné.

Mme Thobi a rappelé qu"'il y a 30 ans, il était encore rare de voir des femmes siéger au sein du CIO, de la FIFA ou de la CAF".

Selon elle, "les femmes doivent s'imposer davantage et aller chercher ces postes".

"Nous devons prouver que nous sommes prêtes à assumer des responsabilités. La grossesse n'est pas une maladie : il faut dépasser ces réalités naturelles pour continuer à avancer", a t-elle ajouté.

Elle a salué les efforts du Comité international olympique (CIO) en matière de parité.

"Une avancée majeure a été réalisée avec la parité dans la participation, amorcée à Paris 2024 et appelée à se poursuivre lors des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Au Sénégal, nous accompagnons activement la formation des femmes officielles techniques", a relevé Louisette-Renée Thobi.

En prélude à la CIFSA, la semaine de la CONFEJES se tiendra du 1er au 7 décembre 2025, à l'occasion du 56e anniversaire de l'organisation intergouvernementale.

Plusieurs activités sont prévues, dans le cadre d'un événement désormais appelé à se tenir tous les deux ans dans un pays différent.