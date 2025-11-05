Sénégal: Kolda - Des élèves protestent contre les effectifs d'enseignants jugés insuffisants

5 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Les enseignements ont connu des perturbations en ce début de semaine, dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Kolda (sud), où des élèves ont protesté publiquement contre des effectifs d'enseignants jugés insuffisants.

"Depuis l'ouverture des classes, nous attendons des professeurs de philosophie, de physique-chimie, etc.", s'est inquiété un élève ayant exigé l'anonymat.

Mardi, des élèves ont organisé une marche de protestation contre le manque de professeurs dans leurs écoles. La marche s'est déroulée du collège d'enseignant moyen de Faraba, un quartier périphérique de la ville, au lycée Alassane-Oumar-Baldé.

Déjà lundi, des élèves sont allés perturber le déroulement des cours dans d'autres écoles, après avoir suspendu les enseignements dans les leurs en guise de protestation, selon eux, contre le manque d'enseignants dans plusieurs disciplines.

Lors d'une réunion préparatoire de la rentrée scolaire, l'inspection d'académie de Kolda avait signalé un déficit de quelque 500 enseignants.

